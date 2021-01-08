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川普趕卸任前急派「美駐UN大使」訪台！前AIT處長直言：時機很糟

▲▼川普,Donald Trump。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普政府派美國駐聯合國大使來台的時機點敏感，引發熱議。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

美國國務院7日宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將於13日至15日期間到訪台灣，與高階官員會晤。美國總統川普即將於20日正式卸任，官方卻高調宣布要派高官訪台，時機實在敏感。美國在台協會（AIT）前台北辦事處處長楊甦棣（Stephen Young）就直言，「一個即將下台的跛腳政府臨時派一個高層到台灣實在太奇怪，時機很糟。」

根據《美國之音》報導，川普政府在即將下任的2週前，突然宣布要派任高層官員赴台參訪，無疑就是一顆震撼彈。楊甦棣說，「儘管從表面上看起來這個決定很好，但是一個跛腳政府在即將下台的最後幾天，派一個高官到台灣，簡直非常奇怪。」

楊甦棣表示，川普政府此舉的時機點非常糟糕。他提到，「我介意讓北京不高興，但這麼做得不到什麼好處，而且還能預期到中國的反應，簡直會讓拜登難以緩解跟北京之間的緊張關係。」

對於此舉，北京當局的反應一如預期，針對美台軍事對話、克拉夫特訪台等問題，中國大陸外交部發言人華春瑩7日重申中國一貫立場。她再次表示，中國反對任何形式的美台官方往來，並已向美方提出嚴正交涉。她同時強調，中國將會採取一切必要措施維護主權，警告美國須為其錯誤行為付出沉重代價。

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