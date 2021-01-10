正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

記者蔡儀潔／綜合報導

寒流讓全台急凍，全台各地山區傳出冰霰、降雪的消息，合歡山也變成冰封世界，週末假日上山追雪的車潮人潮不斷，還有正妹不畏零下3度的低溫，穿著比基尼拍照，成為現場焦點。

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▲正妹穿比基尼拍照。（圖／翻攝自東森新聞）

據《東森新聞》報導，合歡山下冰霰地面結冰約有2、3公分，不少追雪族一大早就上山一睹美景。現場還有年輕女生不畏寒冷，穿著比基尼把雪地當沙灘，立刻成為全場焦點，不少民眾上前與她合影。

比基尼正妹受訪表示，人生就就只有這一次，覺得雪地比基尼可以留給子孫看，有特別選綠色，跟背景比較搭。

▲一群女生穿著漢服cosplay。（圖／翻攝自東森新聞）

除了比基尼，還有一群女生穿著漢服cosplay，上演古代北國風情。她們表示，平時就會這樣穿，經常到不同景點拍照，這次是專門為了雪景上山。

另外，還有民眾自備滑雪板，要來個另類滑雪。穿著藍色衣服的男子說，不能出國滑就只能在台灣滑，出國滑也是在那邊租板子，沒有帶去滑。

▲不少車子就算綁了雪鍊，一樣失控打滑。（圖／翻攝自東森新聞）

不過，週末假期的追雪車潮塞爆台14甲線，松雪樓往武嶺方向下坡路段地面結冰，猶如水晶宮，不少車輛就算綁了雪鍊，一樣失控打滑，尤其下坡段更是狀況連連，還有車子直接撞上山壁護欄陷進山溝裡。民眾上山看美景，也要注意行車安全。