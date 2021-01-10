別再衝！合歡山公路17:00起預警性封閉　3高山路段祭夜間管制

▲合歡山雪景。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者賴文萱／台北報導

又一波寒流接力繼續凍！公路總局今（10）日公布夜間道路管制措施，其中， 台8線110K（大禹嶺）~152K（洛韶）及台14甲線18K（翠峰）~ 42K（大禹嶺）今晚17時~明7時預警性封閉， 台7甲線30K（南山）~ 50K（勝光）今限掛雪鏈通行。

夜間道路管制措施如下：

1.台7甲線30K（南山）~ 50K（勝光）：今（10）日限掛雪鏈通行。

2.台8線110K（大禹嶺）~152K（洛韶）：今（10）日17時~明（11）日7時預警性封閉。

3.台14甲線18K（翠峰）~ 42K（大禹嶺）：今（10）日17時~明（11）日7時預警性封閉。

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▲1/10寒流高山道路夜間管制措施。（圖／公路總局提供）

寒流期間請用路人、運輸業及旅宿業者提醒遊客，留意高山天氣，注意高山結冰路段行駛安全，備妥雪鏈，避免受困於高山地區。公路總局特別籲請用路人留意上述路線之管制訊息，依據中央氣象局最新情資即時調整因應並發布最新路段管制訊息。

公路總局將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊之揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鏈通行，或進而預警性封閉等作為，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規劃行程。

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