民眾黨中央委員、中評委選舉出爐！　柯文哲「提5人2人當選」

▲台灣民眾黨舉辦第一屆全國黨員代表大會，柯文哲投中央委員與評議委員票 。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨在10日舉辦中央委員及評議委員選舉，扣掉6席當然中常委，共15人登記參選，將爭取9席的中央委員，結果於下午4時許出爐，然而由台灣民眾黨主席柯文哲提名的5位中央委員中，林富男、蔡炳坤2人當選，而提名的2名中評委皆落選。

民眾黨日前公布中央委員人選，分別為江和樹、吳達偉、馮啟彥、孫正華、楊博宇、陳宥丞、秦詩雁、陳安淇、龔勤文、陳思宇、李思慧、劉瑋，以及3名由柯文哲提名的林富男 、蔡炳坤、張柏崧。另外中評委人選則分別是張凱鈞、蔡秉修、吳亭蓁、陳美如、林欣賢、羅靖為、張睿倉、林恕暉、尤信元，以及由柯文哲提名的周鐘麒、劉家榮。

經過長達約1小時30分左右的投開票時間，最終中央委員由江和樹獲得最高票11票當選，當選名單為江和樹、孫正華、林富男、蔡炳坤、劉瑋、楊博宇、吳達偉、龔勤文、陳思宇；中評委部分，則由張凱鈞獲得20票最高票，當選名單為張凱鈞、林恕暉、林欣賢、陳美如、吳亭蓁、羅靖為、張睿倉。

面對自己提名了共5人中，有2人當選，中評委甚至1席都沒有。柯文哲會後表示，提名還是要靠自己去選，他只是負責提名。

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