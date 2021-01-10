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低溫結冰！台8線大禹嶺與台14甲線合歡山路段　17時起仍封閉

▲▼中央氣象局持續發布低溫特報，合歡山週邊道路仍有結冰及降雪可能，實施預警性封路。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

中央氣象局持續發布低溫特報，合歡山週邊道路仍有結冰及降雪可能，實施預警性封路。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路總局第二區及第四區養護工程處依據最新氣象情資研判，10日入夜後山區道路之台8線中橫公路山區路段及台14甲線合歡山區氣溫降至冰點以下，道路仍有結冰及降雪之可能，影響行車安全，仍有必要實施預警性封路。

中央氣象局持續發布低溫特報，公路養護單位為確保用路安全，10日17時起預警性封閉台8線大禹嶺至洛韶（110.2k~151.8k）與台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等路段，只出不進，並於11日7時清晨視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

▲▼中央氣象局持續發布低溫特報，合歡山週邊道路仍有結冰及降雪可能，實施預警性封路。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

公路總局表示，管制封路將依現地氣候狀況，不排除提前啟動管制通行措施，道路封閉造成不便，請民眾多配合。 

雪季期間山區道路路況難以掌握，籲請用路人如非必要請避免行駛中高海拔山區道路；行旅前務必關注氣象預報及道路交通資訊，並預先規劃旅行備案，俾能及時因應；敬請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」並收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

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