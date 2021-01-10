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海神追雪慘卡合歡山「水晶宮」！高雄正妹傻眼PO文：洗溝了

▲▼海神洗溝。（圖／翻攝臉書／合歡山賞雪機動社團）

▲海神洗溝，對決山神輸慘。（圖／翻攝臉書／合歡山賞雪機動社團）

網搜小組／柯振中報導

海神PK山神輸慘！近日台灣低溫，山區降雪，許多遊客紛紛上山追雪。不過，有民眾到合歡山賞雪時，乘坐的瑪莎拉蒂豪車卡在山溝，悲慘的畫面讓網友忍不住笑了出來。

一名高雄女子在臉書社團「合歡山賞雪機動社團」發文，她搭乘瑪莎拉蒂出發賞雪，在合歡山上發生了點意外，「結果海神還是洗溝了」，還被後方打滑的休旅車撞到屁股，所幸有許多人幫忙，才讓事情圓滿落幕。

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依據女子張貼的照片，這輛瑪莎拉蒂卡在山溝中動彈不得，旁邊有人上前關切，還掛了繩索，疑似想要幫忙把車子拉出來。

▼海神追雪洗溝，照片曝光網友笑了。（圖／翻攝臉書／合歡山賞雪機動社團）

▲▼海神洗溝。（圖／翻攝臉書／合歡山賞雪機動社團）

眾多網友看完可憐的照片，忍不住留言回應，「一輩子難忘的回憶」、「西進東出，不管什麼傳動的車，四個輪還是乖乖上鏈吧」、「山上當然不是海神的地盤，乖乖去填海吧（咦）」、「畢竟海神不是山神」、「海來到山的地盤。」

此外，也有人揭露，武嶺往松雪樓的路段，又被稱做「水晶宮」，行經該路段時比較適合保守駕駛，不要跟車、助跑上去，可以優雅地度過路段。

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▼女子在貼文中提醒，若有行經該路段，要小心行駛。（圖／翻攝臉書／合歡山賞雪機動社團）

▲▼海神洗溝。（圖／翻攝臉書／合歡山賞雪機動社團）

 
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