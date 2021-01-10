「蓬佩奧膽敢任期內訪台」　環時社評：解放軍戰機飛臨台灣上空

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧發布聲明，「宣布解除美台交往限制。」大陸官媒《環球時報》今（10日）發表社評表示，這是距川普下台只有大約10天時，蓬佩奧對中美關係和台灣問題又一次瘋狂的挖坑和埋雷。如果，蓬佩奧在任期結束前訪台，「解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空。」

▲大陸官媒怒嗆蓬佩奧，最後的瘋狂！（圖／翻攝 環球網官網）

針對蓬佩奧的發言，今上午陸官媒《環球網》發表文章以標題「最後的瘋狂？！」來回應。接著《環球時報》發布社評繼續抨擊。並強調蓬佩奧的言行是對兩岸和平和中美關係保持底線穩定的有犯罪性質的結構性破壞，其嚴重後果難以預料。

《環球時報》最新一篇社評標題是「蓬佩奧或讓台灣當局的日子倒計時」，內容指出蓬佩奧昨9日宣佈解除「美國與台灣官員交往的自我限制」，過去對美國外交官、軍人和其他官員與台灣方面接觸的內部限制是「試圖安撫北京」現在不再這樣了，行政機構部門應該認為此前的「接觸指南」是無效和作廢的。台灣方面立刻對蓬佩奧的宣佈表示歡迎。

社評強調，這是距川普下台只有大約10天時，蓬佩奧對中美關係和台灣問題又一次瘋狂的挖坑和埋雷。這是對兩岸和平和中美關係保持底線穩定的有犯罪性質的結構性破壞，其嚴重後果難以預料。

▲蓬佩奧在下台前如果突訪台灣，製造美台嚴重升級官方交往的既成事實。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

社評指出，一個中國原則是當今世界秩序穩定的基石之一，世界上絕大多數國家都與中華人民共和國建立了外交關係，並且遵守不與台灣方面發展官方關係的承諾。美國政府過去限制對台官方交往是其承擔國際義務的一部分，如果華盛頓放肆地拆除那些它曾經遵守的限制，那麼中美關係必將徹底重新定義，兩國將走向敵對，台灣問題和平解決的國際環境基礎將坍塌重要的一角。

文章進一步說，由於蓬佩奧能夠主導美國外交的日子已經屈指可數，他的喪心病狂之舉預示了兩個不確定性：一是拜登政府將採取什麼政策，是否會讓現政府的嚴重出格之舉實際作廢，不予執行；二是蓬佩奧這幫人是否會上癮地猖狂到底，他們自己搞出進一步的大動作，比如蓬佩奧在下台前突訪台灣，製造美台嚴重升級官方交往的既成事實。

社評稱，無論是為了推動拜登政府實際廢除現政府最後日子的瘋狂決定，還是阻止蓬佩奧等在最後時刻做出破底線的實際行動，北京都需亮明堅決反對美方極限挑釁並且有決心予以迎頭痛擊的態度。

評論指出，美方已經宣佈現任駐聯合國大使克拉夫特本週訪問台灣，不能排除這是蓬佩奧團隊對北京反應的測試。北京需向美方發出他們必須懸崖勒馬的強烈信號。要讓美方和台灣民進黨當局都清楚，如果他們膽敢讓蓬佩奧在任期結束前夕訪台上演，北京的反應將是排山倒海式的。

▲近年共機多次擾台。（圖／國防部提供）

評論強調，「屆時解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空，以前所未有的方式宣示中國對台灣島的主權。如果台美方面膽敢做出過激反應，就很可能觸發戰爭，我們將給配合蓬佩奧表演最後瘋狂的台當局以根本性的懲罰。」

社評表示，我們要正告台灣當局，如果他們跟著喪心病狂，美國現政府的最後幾天也有可能是台灣民進黨政權存在的最後幾天。他們切莫以為，一個已被美國人民拋棄的政府所上演的最後瘋狂可以成為台灣走向「獨立」的墊腳石，恰恰相反，這些瘋狂很可能給他們招來滅頂之災。

▲日前，央視罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

社評又說，我們相信，一旦台海局勢以各種方式突然攤牌，國際社會將廣泛站在中國和中國人民一邊。因為誰都清楚，川普政府已經失控，他們在以國際規則以及美國憲法所不允許的方式恣意妄為，美國的政治體制出了一個大漏洞，失去了對他們在最後時刻行為的管束力。

最後，文章強調他們如果在台灣問題上突然攤牌，就相當於他們給世界和平扔了一顆原子彈。我們一定要給予破壞和平的人和力量最嚴厲的懲罰。我們將守護中國的國家主權，守護人類的交往的基本規則和正義，在核心利益上犯我中華者，都將自取滅亡。