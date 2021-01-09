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「珍惜過去幾個月比較自由」　鄭麗君：不妨多思考台灣社會下一步

▲▼前文化部長鄭麗君。（圖／記者林銘翰攝）

▲前文化部長鄭麗君。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市黨部主委31日改選，新境界基金會副執行長吳怡農7日正式登記參選，坦言台北市長選戰將會是黨部最重要的工作，要如何在市長跟議員選舉表現得更好，就是接下來的工作重點。對此，前文化部長鄭麗君9日表示，大家常常好奇政治人物的下一步，但她更期待能夠邀請各界朋友，大家多思考台灣社會的下一步，「我很珍惜過去幾個月比較自由」。

民進黨中執會去年12月23日修正通過黨職人員選舉辦法，讓台北市黨部主委選舉被選舉人不受入黨兩年限制。吳怡農7日上午前往民進黨台北市黨部登記參選，前台北市議員顏聖冠隨後在8日撤回參選登記，吳怡農在同額競選的情況下篤定當選。

台灣智庫9日下午於市長官邸藝文沙龍舉辦「民主轉型：從野百合到太陽花的公民參與」李登輝學座談會，與會者包括台灣智庫共同創辦人林佳龍、民進黨立委范雲、前文化部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆、民進黨台北市議員吳沛億、中正大學傳播學系教授胡元輝。

▲▼台灣智庫舉辦「民主轉型：從野百合到太陽花的公民參與」李登輝學座談會。（圖／記者林銘翰攝）

▲台灣智庫舉辦「民主轉型：從野百合到太陽花的公民參與」李登輝學座談會。（圖／記者林銘翰攝）

鄭麗君會前受訪時表示，身為一位民進黨員，看到有年輕一代願意出來承擔台北市黨部主委的工作，「我感到非常欣喜」，非常期待年輕一代的投入，能夠讓政黨多與社會連結、對話，尤其從基層促進公民參與、政治參與，將為民主深化帶來新的活力。

鄭麗君指出，自從卸任文化部長以來，自己除了陪孩子，有時也會承蒙一些朋友邀請，尤其是年輕人，偶爾會去演講跟年輕人聊聊，的確有人會問她是否有意參選2022年的台北市長，「不過我都說，我很期待大家可以多討論台灣社會的下一步」。

鄭麗君說，大家常常好奇政治人物的下一步，但她更期待能夠邀請各界朋友，大家多思考台灣社會的下一步，台灣民主要深化、繼續壯大，在面對各種挑戰時，需要社會各界凝聚願景，包括未來新的視野與理想。

鄭麗君也坦言，她很珍惜過去幾個月「我比較自由」，可以跟各界自由的對話，包含今天的場合，因此希望邀請大家共同討論台灣社會的下一步。

鄭麗君表示，當然透過每一次的選舉，對未來帶來理想，是民主政治很重要的一部分，人民透過定期選舉，也能夠一起思辨、選擇自己的未來，的確是民主政治很重要的一步。

鄭麗君強調，無論是參選或選舉，可以了解大家非常關心，但是她認為當中更核心的是，對於未來想要追求什麼樣的台灣社會，大家還是要多花些時間來思考未來社會願景的想像，這是自己這幾個月以來沈澱後的心情，也希望藉由每一次的場合，能夠跟年輕世代、社會各界朋友互相激盪。

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