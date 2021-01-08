民進黨列克拉芙特訪台「2重要性」　反諷馬文君發言欠缺外交專業

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）

記者蘇晏男／台北報導

針對美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於1月13日至15日訪台，民進黨發言人謝佩芬8日晚間表示，這是台灣與美國史上關係最好的又一例證。她也以曾在聯合國擔任3年外交官的經驗，指出克拉芙特訪台的2個重要性，第一，「各國駐聯合國代表是外交體系中最重量級的使節」；第二則是，「美國再一次用具體行動實踐《台灣旅行法》」。

謝佩芬表示，了解外交領域的人都知道，聯合國是多邊外交的核心，各國駐聯合國代表都是外交體系中最重量級的使節，而克拉芙特在美國甚至全球外交界的地位，不言而喻。

在美實踐《台灣旅行法》方面，謝佩芬指出，克拉芙特這次訪台，是美國第一次有駐聯合國代表訪台，也是繼去年美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）後，再次有美國高階官員訪台，美國再一次用具體的行動實踐了《台灣旅行法》，這除了象徵台美友好關係的穩定深化，也是再一次的外交重要突破。

對於國民黨前副秘書長蔡正元以嘲諷、貶低的言語形容克拉芙特，以及國民黨立委馬文君的臉書質疑，謝佩芬批評，這些荒謬的發言不僅有悖外交常識，更有違台灣人傳統的好客精神。

「台灣人總說，來者是客，只要支持台灣的國際友人，我們都歡迎。我們對於美國的互動交流，一直是跨黨派爭取各領域的支持。」謝佩芬也表示，克拉芙特是美國參議院通過、總統任命的駐聯合國代表，而蔡正元和馬文君以難聽的言語形容克拉芙特，不僅凸顯了自己外交專業的欠缺，更有礙台灣的國際形象。

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