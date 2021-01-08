美國會暴動馬批蔡靜默　民進黨諷：藍營曾不滿選舉結果煽動民眾上街

▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前總統馬英九拿太花學運比擬「川粉」闖入美國國會大廈一事，民進黨發言人顏若芳批評是「錯誤類比」；她反諷，搞不清楚兩者性質，不免讓人想起，馬英九2000年任職台北市長時，被包圍國民黨中央黨部的支持者丟雞蛋的事情，想必他對於台灣民主曾經被國民黨暴力踐踏的紀錄感到難過。

美國國會大廈6日下午遭大批「川粉」闖入及包圍，試圖藉此影響參眾兩院認證大選結果，震撼全球，事後不少美國官員、西方國家領導人將矛頭指向總統川普，並譴責暴力。

然而，對於總統蔡英文沉默不回應，馬英九辦公室8日表示，蔡英文既屢屢聲援香港民主運動，卻對美國民主遭暴力靜默不語，恐讓即將上任的拜登政府，誤會她認同這場被認為是川普所動員的暴力亂局。

馬辦也質疑，反觀民進黨替太陽花學運學生背書，撤告學運人士入侵公署、損壞公物等事，民進黨對民主法治的認知，為何與國際社會如此天差地遠？

對此，顏若芳批評，把太陽花學運與美國民眾闖入佔領國會山莊做錯誤類比，馬英九連太陽花、香港雨傘與反送中運動的性質都搞不清楚，竟拿來酸蔡英文，不免讓人想起，2000年跟2004年，國民黨都因不滿民主選舉結果，鼓吹煽動支持者上街抗爭。

顏若芳再說，另外，馬英九2000年擔任台北市長時，還被包圍國民黨中央黨部支持者丟雞蛋，想必他對於台灣民主曾經被國民黨暴力踐踏的紀錄感到難過，呼籲他今晚與前副總統連戰用餐時，務必告訴對方，當年他的作為如今留下了歷史錯誤的一頁。