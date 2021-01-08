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吳怡農操盤2022北市長選舉　國民黨評估替陳時中添年輕票選

▲吳怡農7日前往民進黨北市黨部登記參選主委。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農登記參選民進黨北市黨部主委。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農登記參選民進黨台北市黨部主委，由於民進黨台北市前議員顏聖冠退出，吳怡農在同額競選的情況下篤定當選。對此，國民黨輔選人士分析，民進黨台北市長人選目前仍以衛福部長陳時中呼聲最高，吳怡農的目的是為了替陳時中的增添青年選票，也順勢替自己的2024立委提前佈局。

民進黨台北市黨部主委這一局，前議員王孝維、前立委薛凌廝殺過後，經協調兩人都同意退選，而英系、新系運作力推吳怡農接掌主委一職。吳怡農近期除了已經拜會過曾任民進黨台北市黨部主委的國策顧問黃承國外，也跟王孝維、薛凌請益，7日前往登記參選。

國民黨輔選人士表示，吳怡農在立委選舉時，和國民黨立委蔣萬安的雙帥對決話題十足，至今仍令人印象深刻，現在被派出接任北市黨部主委，目的只有一個，就是幫助陳時中補足年輕選票。

此外，該名輔選人士認為，吳怡農去年已公開表態不選2022市長，如今接下黨部主委後若又宣布參選，會讓人質疑「抬轎變坐轎」，可見吳怡農的目標是劍指2024立委選舉，收復去年初參選失利的北松山中山區立委。

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