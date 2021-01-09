高雄騎士返家途中…碰撞「農用機翻土犁」滿身傷！送醫搶救亡

▲高雄市梓官區8日晚間一名機車騎士碰撞農用曳引機之翻土迴轉犁，全身多處重傷，搶救不治。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者陳羿妏、吳世龍／高雄報導

高雄市梓官區公館路石潭橋上產業道路昨（8日）晚間5時許發生一起車禍！事發當時一名64歲王姓機車騎士於返家途中，不慎與顏姓男子駕駛的農用曳引機「翻土迴轉犁」碰撞，導致身體多處重傷，經送醫搶救後宣告不治。對此，警方表示，全案今（9日）報請橋頭地檢署相驗，以釐清相關肇責。

警方初步調查，顏男領有農機使用證，從西向東行駛於該條產業道路，王男則是返家途中，從東向西方向進入該道路，不慎撞上撞擊曳引機之左後輪後方翻土迴轉犁，導致身體多處重傷，而王男雖未遭曳引機輾過，但經送往國軍高雄總醫院岡山分院搶救後，當晚7時27分仍是宣告不治。

警方表示，顏男經酒測無酒駕情事，王男已抽血檢驗中，全案已由交通分隊車禍處理小組現場測繪照相完畢，今（9日）報請橋頭地檢署相驗，以釐清相關肇責，另呼籲駕駛人應遵守交通規則，注意車前狀況減速慢行，以降低交通事故發生。

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