獨／2汪路上嚇小孩慘被毒殺！他扯：給一點教訓　賠50萬獲緩刑

男子因鄰居的黑狗常到馬路上嚇小孩，竟毒殺2隻狗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

蔡姓男子因鄰居放任在大馬路上遊蕩，嚇壞小孩，竟將豬肉混農藥餵食「給一點教訓」，導致2隻狗死亡。台中高分院審結，認為蔡男有輕度心智障礙，已賠償50萬元達成和解，依《動物保護法》輕判7月，併科25萬元，緩刑2年。

判決書指出，家住清水蔡姓男子2019年8月2日下午，將農藥混入豬肉放在白色水瓢後，引誘鄰居飼養的黑色米克斯「可樂」與臘腸犬「仔仔」，2隻狗吃了之後，當晚及深夜先後死亡。卓姓女飼主悲痛之餘，調閱監視器發現疑似是蔡男所為，立刻報警。

動保處人員隔天與警方到場，經解剖發現2隻狗胃內容物中都檢出農藥福瑞松（Phorate ）成分，濃度分別高達406.71ppm 、56.97ppm，導致2 犬有機磷中毒引起肺水腫、腦出血死亡。蔡男依違反動保法送辦，並遭檢方起訴。

蔡男辯稱，因為卓女的狗會衝出來嚇到小孩，讓小孩不敢去外面玩，他就拿一塊肉加一點農藥給狗吃，「給狗一點教訓」！法扶律師也說，蔡男本身有智能不足的情況，可能會影響行為判斷能力等。

法官認為，2隻狗胃內容物都驗出高濃度的農藥，顯非「一點點」，已觸犯《動物保護法》第25條之1 第1 項之違反同法第6條規定「使用藥物致複數動物死亡情節重大罪」。蔡男偵查中均說謊是拿吳郭魚餵狗，水瓢有農藥殘留，還提供非作案用水瓢給檢警，可見未受輕度身心障礙影響。他辯稱是狗會追小孩，並出具鄰居連署書，但應循合法管道處理；明知農藥有毒性，狗吃農藥會不適，應該沒有辨識能力不足問題。

法官審酌，蔡男未與被害人達成和解，經考量犯後態度及身心障礙等狀況，判處1年，併科罰金50萬元，罰金如易服勞役以2千元折算1日。蔡男不服，上訴台中高分院。

台中高分院審理後認為，蔡男因卓女疏忽縱容犬隻在馬路上遊蕩，造成困擾，憤而用農藥毒殺她2隻小狗；蔡男有輕度智能不足，心智年齡介於9 歲至未滿12歲之間，加上已賠償卓女50萬元，和解成立，卓女也同意給予無罪判決或緩刑2年機會，最後改判7月，併科罰金25萬元，如易服勞役2千元折1日。蔡男不得上訴，檢察官得上訴。

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