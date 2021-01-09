合歡山「松雪樓積冰䨷」超夢幻！林管處籲遊客：勿關公廁水龍頭

記者游瓊華、李忠憲、徐愷昕／台中報導

近日寒流強勢來襲，全台各地不少山區出現降雪情形。合歡山今（9）日凌晨出現降雪夾帶冰霰，因路面結冰，為遊客行車安全，東勢林區管理處早上7時起於台14甲線24K（鳶峰） 至41K（大禹嶺）路段限加掛雪鍊通行，不過最新消息指出，目前山上僅起大霧，暫無下雪。

▲▼合歡山上起大霧，目前暫無下雪。（圖／記者李忠憲翻攝）

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受到大陸冷氣團來襲，氣溫驟降且水氣充足，合歡山今（9）日凌晨有出現降雪並夾帶冰霰，不過目前僅起大霧、暫無下雪。對此，東勢林區管理處提醒民眾，前往合歡山請準備足夠禦寒衣物，注意公路總局發布交通訊息及氣象資訊，務必做好周全準備，並注意行車安全，賞雪時請將垃圾攜帶下山，請遊客勿將公廁水龍頭關閉，避免管線凍結。至於上方海拔3150公尺的松雪樓則表示，現場仍持續下冰䨷中，未有塞車車潮，歡迎民眾上山賞景。

▲▼海拔3150公尺的松雪樓降下冰霰。（圖／松雪樓提供）

玉山排雲管理站則表示，排雲山莊今晨6時38分測出氣溫為3度，無結霜，有毛毛雨、天氣陰，不過到了近7時許，氣溫急速降至負6.5度，有霧、能見度約100公尺左右，步道上有結冰與霧淞；而上午7時11分玉山氣象站北峰則測得最低溫負11.9度，同樣有結冰霧淞現象，但仍未下雪。

玉山國家公園管理處指出，排雲山莊8日有60名山友入住，9日有12人滯留山莊，另由於目前排雲山莊至主峰步道出現結冰現象，尤其風口至主峰頂路段結冰厚，步道濕滑危險，大部份山友中途或至風口就折返。

▲▼排雲山莊並未出現降雪，但路面出現結冰狀況。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼排雲山莊並未出現降雪 。（圖／玉山國家公園管理處提供）

台中和平區福壽山農場（海拔2580公尺）天池今日清晨僅負8度，4、5點時幸運出現降雪，而一旁露營區也陸續被白雪覆蓋，不少上山民眾都相當開心，趕緊於厚厚積雪上寫字留下紀念。

▲▼福壽山天池還有露營區9日出現降雪。（圖／記者游瓊華翻攝）