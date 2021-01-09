3歲女童合歡山追雪…「最高加油站」高山症發作！警遞氧氣瓶讓她吸

記者陳羿妏、蕭可正／花蓮報導

急凍寒流來襲，全台各地高山開始降雪後，不少民眾上山追雪。花蓮李姓遊客一家三口昨（8日）原本預計要上合歡山賞雪，不過他們還沒抵達前，3歲半的女兒就在關原加油站出現不停嘔吐、站不穩等高山症情形。員警得知後，遂提供氧氣瓶吸用，但女童狀況未好轉，便決定在路面結冰的情況下，暗夜一路開了29公里，將女童平安送抵半山腰，交由救護車送往醫院救治。

▲3歲女童衝合歡山追雪不成，高山症發作。（圖／記者蕭可正翻攝）

警方指出，女童媽媽向員警表示，出發前考量孩子年紀小，有先詢問過醫師注意事項，不料，還沒抵達合歡山，女兒在關原加油站，已陸續吐4次，且站不穩，全身失衡，而員警得知後，趕緊遞上2瓶氧氣瓶給女童吸，惟狀況仍未改善，原打算請救護車上山支援，但天色已晚，為爭取時間，便直接開警車，開了一小時，約29公里後，將女童交由救護車接手送醫。

警方表示，今年雪季勤務執行至今，花蓮管轄合歡山區，共發生3件高山症救護事件，除了李姓女童案，其中日前2名來自台中、桃園的賞雪客從武嶺衝下，因頭脹欲裂、噁心想吐、呼吸困難，員警立即將2人帶往松雪樓於雪季期間臨時設置的氧氣室救護，經20分鐘後，病症仍未好轉，遂開警車將病患送往800公尺以下的合歡派出所驅寒、吸氧，不過見2人症狀30分鐘後還是未好轉，便通知救護車上山，雙方在中送接駁。

▼關原加油站為全台海拔最高的加油站。（圖／翻攝Google Maps）