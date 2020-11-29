正覺寒冬送暖到桃園　弱勢90民眾安心過好年

▲正覺寒冬送暖及防制酒駕活動讓弱勢過好年。（圖／桃園警分提供）

記者楊熾興／桃園報導

歲末年終之際，「正覺寒冬送暖」及防制酒駕活動29日在桃園講堂舉行，計有桃園市桃園區等8區9里90位民眾獲贈愛心紅包，受到今年新冠肺炎疫情衝擊，弱勢家庭生計愈見困窘；正覺及時送來的關懷和愛心，讓弱勢鄉親能夠安心過上好年。

▲防制酒駕保護行車及行人安全短劇，呼籲防範酒駕，人人有責。（圖／桃園警分局提供）

計有桃園市桃園區中原里、龍安里、龜山區新嶺里、蘆竹區中興里、八德區福興里、龍友里、大園區和平里、大溪區美華里、新屋區深圳里等9里90名里民與會，由正覺教育基金會董事張公僕親手奉上每戶愛心紅包1500元，共致贈13萬5000元。對於行動不便的里民，正覺義工也會由里長陪同親自慰問並致贈紅包。

▲對於行動不便的里民，義工也會由里長陪同親自慰問並致贈紅包。（圖／桃園警分局提供）

除了致贈愛心紅包，活動中還安排一場短劇：「防制酒駕──保護行車及行人的生命安全」，宣導「開車不喝酒、喝酒不開車」及「酒駕零容忍、全民反酒駕」等觀念，呼籲防範酒駕，人人有責，讓大家都能快樂出門、平安回家，為降低酒駕肇事率盡一份心力。

佛教正覺同修會寒冬送暖活動今年全台共舉辦19場「正覺寒冬送暖」活動和3場「品德之星」頒贈活動，共送出800萬元現金，受惠的里民和學生共5810人；其中在桃園地區共送出善款58萬元，嘉惠桃園320位里民和100位清寒學生。該活動迄今邁入第9年，從101年度至109年度，正覺總計送出善款5130餘萬元，全台受惠達4萬146人。

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