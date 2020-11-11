貪委收賄案　李恆隆：蘇震清收的是小錢「我是228後最大受害者」

記者羅志華／台北報導

太流前董座李恆隆為爭奪SOGO經營權，涉嫌透過郭克銘仲介行賄多名立委，檢方依貪污罪起訴；北院11日開庭，傳喚全案關鍵李恆隆，他雖坦承全部犯行，卻對檢察官起訴書內，在SOGO案背景的描述相當不滿，在庭上長談30多分鐘，痛訴20多年來遭政府迫害、SOGO被佔據，還稱「蘇震清收的只是小錢」、「我是228以來最大的受害者」。

▲太流前董座李恒隆11日出庭立委收賄案，痛訴受政府迫害是「228後最大受害者」。（圖，資料照／記者羅志華攝）

李恆隆的委任律師於審理一開始，便要求說清SOGO案背景，因為這牽涉到李恆隆送錢的動機，認為起訴書內，從李恆隆如何取得SOGO、經營權爭議後的訴訟過程都寫得不對，希望在庭上能夠講清楚，並尋求在認罪前提下，與檢方協商更改起訴書在SOGO背景的描寫。

李恆隆表示，當初調查局抓他時，跟他說這案子辦下去會受社會矚目，到時他便可在庭上陳述SOGO案過程，讓經濟部不能再找藉口，所以他全認了，就是要在公開法庭上，講清楚當初用幾百億取得的SOGO，是如何被前總統陳水扁引進徐旭東，而徐旭東又是怎麼藉偽造文書，靠經濟部不顧法律幫助下佔據SOGO，並指檢察官在起訴書內，把他寫得很壞，經媒體報導後形象大為受損。

檢察官表示，若李恆隆對起訴書內，有關SOGO案背景的描述有意見，可提書狀表示，但本案重點是行賄立委們的過程，至於協商更改起訴書的部分，則沒有相關法律依據，也不是檢察官認同就算數，最後仍由法官判定。

經過一陣交流，李恆隆終於開始對行賄立委部分表示意見，坦承有拿錢給蘇震清跟他的助理余學洋，至於廖國棟部分，則是有聽郭克銘報告，說要花預算請他幫忙，對檢方起訴部分，全部坦承。

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