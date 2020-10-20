民團嗆立即辭職否則發動罷免　趙正宇：有心人士政治操作

▲台灣清新3.1連線舉行「要求立法委員趙正宇辭職，還我清新國會」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委趙正宇日前遭台北地檢署依違反《稅捐稽徵法》、《貪污治罪條例》起訴，因無羈押必要無保請回，民間團體20日上午召開記者會，要求趙正宇辭職，否則將發起罷免。對此，趙正宇回應，對於某些有心人士為了自己選舉造勢而發起的政治操作，相信選民的眼睛是雪亮的，不會隨之起舞。

民間團體「台灣清新3.1連線」20日上午於立法院群賢樓外召開記者會，召集人賴立竹認為，趙正宇已不適任立法委員，應立即辭去立法委員之職務，如不辭職，將發動罷免立法委員趙正宇之程序。

對此，趙正宇20日午間表示，對於某些有心人士為了自己選舉造勢而發起的政治操作，相信選民的眼睛是雪亮的，不會隨之起舞。

趙正宇指出，檢調已經查明真相，認定陽明山地目變更索賄千萬乙案均與本人無涉，因此該團體指控顯然子虛烏有。

趙正宇強調，自己平日除了積極監督政府預算、質詢施政報告外，更持續勤跑基層、傾聽民意，關心桃園在地建設。

趙正宇說，對於某些人以公民團體名義，以不實指控發起之烏龍活動，他除了表示遺憾，更希望他們能多接觸地方、多傾聽在地的聲音，才是真正關心桃園的正途。

趙正宇也發出3點聲明如下：

一、有關陽明山地目變更索賄一事，本人自始至終並未參與且不知情，本辦公室亦未曾向陽管處為任何施壓行為，遑論本人涉及索賄，而此已經臺灣臺北地方檢察署調查綦詳，並予本人為不起訴處分確定在案，部分人士未明事實空言指稱本人涉及「陽明山地目變更案索賄千萬」云云，已嚴重戕害本人名譽。

二、有關臺北地檢署另認本人有財產不明及逃漏稅捐部分，與前揭陽明山地目變更係屬二事毫不相干。況此部分事實，本人已全然於偵查中向檢察官說明，雖尚有部分誤會未解，本人亦將賡續於法院審判程序中提出相關事證予以澄清，盼司法儘速還與本人清白。

三、本人面對司法及外界之誤會，絕不逃避，本人亦將持續監督問政、為民服務，特此聲明。



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