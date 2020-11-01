高鐵「寒冬送暖捐血傳愛」列車　停靠桃園站捐血袋數創新高

▲台灣高鐵「寒冬送暖捐血傳愛」列車，停靠桃園站捐血袋數創新高。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受疫情影響，全台血庫存量嚴重不足，台灣高鐵自10月23日起，於高鐵總公司（南港軟體園區）起跑，透過各站接力的方式，在沿線11個車站巡迴舉辦「寒冬送暖捐血傳愛」公益活動。高鐵桃園站31日表示，該站共有313人參與，募集469袋熱血，刷新歷年高鐵桃園站捐血活動新高袋數，讓愛心列車停靠桃園站獲得滿滿感動。

▲完成捐血的民眾，獲贈「高鐵造型三合一無針訂書機」。（圖／桃園站提供）



高鐵桃園站站長王稔慈表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年推出以來，每年舉辦都受到員工、旅客、社區居民的大力支持，今年受疫情影響，每袋熱血更顯彌足珍貴，希望台灣高鐵公司能藉由此次活動，讓愛心延續不間斷，透過時速三百公里的高鐵列車，沿途傳遞著愛心與溫暖，也讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的交通運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」！

高鐵桃園站表示，捐血活動於30日舉行，新竹捐血中心派出2部捐血車響應活動，現場許多高鐵員工及來往旅客紛紛熱情挽袖支持，完成捐血的民眾，該站特地致贈兼具質感與實用的「高鐵造型三合一無針訂書機」，以示感謝。

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