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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美豬行政命令通過後　民進黨網路聲量衝上53.8％大於國民黨

▲▼蔡英文回應本土新增案例。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蔡文鈴／台北報導

立法院於去年12月24日進行美豬行政命令的表決，民進黨以多數優勢通過表決，國民黨日後將發起反萊豬公投。對此，臉書粉專「聲量看政治」分析萊豬行政命令通過後，各政黨的網路聲量，民進黨的總聲量已大於國民黨，來到五大政黨的53.8%。

「聲量看政治」根據即時新聞社群聲量、新聞聲量、Google SERP、Google Trend四大項聲量指標，其中的11項細部指標進行分析。在近15天內，民進黨的總聲量為53.8%、國民黨 KMT為32.81%、民眾黨為8.33%、時代力量為3.54%、台灣基進為1.52%。

聲量看政治表示，民進黨的議題，集中在美豬開放的後續影響、政治效應，在元旦之後，則開始發展出吳怡農參選民進黨台北市黨部主委的議題，以及與亞洲周刊之間的你來我往。目前正面與負面聲量約6：4-5：5。

聲量看政指出，國民黨的議題，集中在批評民進黨的美豬政策、國民黨黨主席選舉、韓國瑜最新動向等，負面聲量仍較大於正面；民眾黨的議題，主要焦點在黨內中央委員選舉，以及一些內鬥消息。黨內組織變動議題居多，負面居多。

此外，聲量看政治也發現，時代力量的議題，主要是內政部次長花敬群情緒性發言引發的後續效應，聲量不大，但正負面比6：4，政務官在社群留言也務必謹慎。台灣基進的議題，主要在香港大追捕，以及先前向華強有意來台移民一事。基進很努力在自己的立場上經營議題。

▼美豬行政命令後，各政黨聲量。（圖／翻攝聲量看政治粉專）

▲▼美豬行政命令後，各政黨聲量。（圖／翻攝聲量看政治粉專）

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