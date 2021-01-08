藍軍轟民進黨換警察首長如換鞋！台南2年換4位...「廢都了嗎？」

▲台南市議會國民黨團議員痛批，2年間台南市換了4位警察局長，警察局長這職位成了民進黨高官爭權惡鬥的籌碼，並呼籲黃偉哲市長站出來把關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

外傳台南市警察局長詹永茂傳要下台走人，台南市議會國民黨團痛批蔡英文政府，短短2年間台南市換了4位警察局長，警察局長這職位成了民進黨高官爭權惡鬥的籌碼，民進黨把台南人當甚麼？台南是「廢都」嗎？請黃偉哲市長拿出魄力，不再讓民進黨中央糟蹋台南市警察局長人事權。

『全面執政的民進黨，究竟把台南人當甚麼？』，書記長李中岑、王家貞、洪玉鳳、盧崑福，特別針對民進黨中央換警察局長猶如跑馬燈，舉行記者會痛批；李中岑怒問，市長的人事權是橡皮圖章嗎？黃宗仁在台南服務滿3年、周幼偉不到1年，詹永茂則是才剛迎新馬上就要送舊，搞的基層員警憂心忡忡，他們才剛剛熟悉詹局長的領導統御模式，訝異又要換人，紛紛自問是不是基層又做錯甚麼害的長官又要被換掉？治安議題全民關切，民進黨居然能將警察局長這職位變成高官爭權惡鬥的工具，2年換4位局長，基層員警無所適從、士氣遭受嚴重打擊，台南治安怎會好？

王家貞拿著「當我們廢都嗎？」手版說，台南市是六都之一嗎？民進黨高官極盡能事的糟蹋警察局長人事權，把台南人當甚麼？前台南市秘書長、也曾擔任國發會主委重任，陳美伶被賴清德一路拔擢，她在去年底發文說：「警察局長倘無端頻繁更迭，對治安穩定會有一定程度折損，對基層士氣也會有影響」，以此對照，看看周幼偉他做錯甚麼要被換掉，詹永茂是否是來過個水又要高升，黃偉哲市長是在睡覺嗎？看著民進黨中央把台南市的警界搞的烏煙瘴氣，為何不站出來把關？

盧崑福諷刺說，民進黨中央換詹永茂來台南真是誤會一場，警察局長是人民保母，沒做錯為何要調走，民進黨這種荒腔走板的調任，說換就換不用理由，有何顏面笑國民黨，基層員警現在人心惶惶，因為表現再好也沒用，有關係就是沒關係，面對民進黨這種不符人民期待的表現，台南市6位萊豬立委不該出來為台南治安說幾句話嗎？黃偉哲市長不該站出來表明立場嗎？

洪玉鳳表示，台南市2年換4位警察局長，外界是議論紛紛，不知局長的拔擢是靠績效、後台？還是政商關係？所以傳言都笑說，不知上任的局長是內政部派、行政院派、還是西門町派？聽到這些傳言，身為台南市民、民代，真是痛心，幾曾何時，治安評比都第一的台南，警察局長的拔擢居然不是建立在警察人事、人心的安定上，人民期待的安居樂業呢？



經典好物，熱銷不敗