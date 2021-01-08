川普「送大禮」派駐聯大使訪台　民進黨接與不接陷兩難

▲美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)。（圖／路透社）



文／中評社台北1月8日電

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布，美駐聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）將訪問台灣，但未說明日期。中國國民黨國際部副主任何志勇向中評社表示，雖然府方尚未正式宣布此事，但不管如何都歡迎柯拉芙特來訪。不過她不是主管印太業務，也不曾提案支持台灣參與聯合國體系，而且川普政府只剩13天，所以此事可正面看待但不要期望太高。

何志勇說，他認為民進黨政府對此事應該也很苦惱，因為國會的暴動事件，美國媒體多直指是特朗普煽動所致，對於民主是一大傷害，所以在這時機點民進黨政府在挺川普的立場是尷尬的，而川普政府的官員選擇這時機要來台訪問，也變得讓民進黨政府要接招或不接招都不對。



在美國總統特朗普1月20日卸任前夕，蓬佩奧宣布美國駐聯合國常任代表克拉芙特大使將訪台一事，此消息傳出後，台灣方面並沒有同步宣布，大約2小時後，外交部發言人歐江安表示，外交部對此表達誠摯歡迎，我方正就克拉芙特大使來訪細節與美國在台協會（AIT）積極協調中。

何志勇受訪表示，特朗普任命的美國駐外使節在1月20日中午12點，按照法律就要隨川普的卸任走人，迄今沒幾天，加上華府剛發生特粉暴動衝入國會山莊一事，所以這個時機點蓬佩奧做這個動作，其實非常突兀，即使最終克拉芙特真的來訪，那講的話也沒有代表性。

何志勇強調，如果是正常狀況下，美國駐聯合國大使是美方重要官員，要來台訪問當然是重大事件，對美中台灣關係當然也會有嚴重影響，但現在這時刻正值美國新舊政府交接，來訪的事情最終是否成行，可能也要打上問號。