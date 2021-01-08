屏東麟洛國中師生開心學防火常識　消防人員：盼產生「蝴蝶效應」

▲屏東縣麟洛消防分隊利用麟洛國中校慶做防火週防火宣導活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣麟洛國中8日舉辦校慶園遊會活動，由校長賴詠清帶領拉開序幕，隨後進行各項得獎表揚大會及園遊會；麟洛消防隊利用機會到場設置攤位，辦理消防節防火週活動，讓師生了解住宅用電安全，讓師生開心體驗，達到寓教於樂功能。

▲▼開心體驗學習。

這項防火宣導活動，由麟洛消防分隊王炫凱小隊長帶領分隊同仁、義消、救護義消，在攤位上懸掛宣導布條、宣導看版、免費宣導單等，宣導2021年消防節防火週防火宣導影片及防火週主題內容。

▲▼防火宣導、滅火器使用。

有居家用火用電使用要領、住宅用火災警報器推廣、防災通APP介紹、場所明火表演申請注意事項、施放天燈、爆竹煙火、防範CO中毒等安全注意事項，以及救護車資源珍惜使用宣導、CPR+AED教學、防溺山難安全注意事項、義消招募，增加該校師生及與會民眾學習到許多消防安全相關常識。

消防人員也提醒用電應牢記「5不1沒有」原則，也就是「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不長插」、「電器旁不放物品」，及「沒安全標章的電器不用」，以確保居家安全。

屏東縣政府消防局第一大隊陳弈大隊長表示，經一早上的宣導，師生反應十分熱烈，收到良好成效，相信對預防火災的觀念會有更進一步的認識，期盼在活動結束後，能在家庭或社區內形成一股蝴蝶效應，帶動整個防火、防災常識的全民運動，達到「平安過好年，安居樂業」。

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