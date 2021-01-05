麟洛消防分隊防火週開跑　看板醒目又實用鄉親說讚

▲屏東縣政府消防局第一大隊麟洛分隊進行防火週宣導活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局第一大隊麟洛分隊，迎接農曆春節來臨前，於4日起到8日共5天執行麟洛消防節春聯防火週活動，針對住宅用火災警報器、電氣使用安全、爐火烹調安全、滅火器操作使用、室內消防栓操作使用，透過內政部消防署平台「消防防災館」網站，進行防火宣導影片學習防火防災知識。

▲▼麟洛消防分隊防火週宣導。

麟洛消防分隊宣導事項，均與民眾居家電器設備、電線安全知識有關，如使用加裝保護裝置的電視機、冷氣、電風扇、暖氣機等電器用具，及加裝過負載保護裝置的延長線，均經CNS檢驗合格產品。

委請合格電器承裝業者定期檢驗用戶用電設備，並鼓勵使用20年以上的室內配線予以更新；民眾爐火烹調應遵循「人離火熄」，如一時處理事務也要關閉爐火，並選擇具有安全裝置爐具使用，家中爐具建議選擇具有防止熄火及防止爐具溫度過高功能等安全裝置，以避免炊煮食物不慎釀災。

由於宣導內容均與民眾生活息息相關，看板又大且醒目，讓往來民眾不禁稱讚麟洛消防分隊消防節防火週宣導文宣很棒又實用。

分隊長汪明華表示，這項防火宣導主要加強民眾對火災預防教育及觀念會有認識，期望有助民眾於災害來臨時，增加避難逃生緊急應變能力，減少人員傷亡，平安過春節。

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