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屏東牡丹前鄉長林傑西疏濬工程收賄　判刑7年半定讞

▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲前牡丹鄉長林傑西收賄遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣牡丹鄉前任鄉長林傑西及前鄉代會主席黃水吉，涉嫌在轄區內疏濬工程案中，收受賄賂圖利特定廠商，被檢方依《貪污治罪條例》起訴，一審將林男重判12年、黃男重判11年，二審改判林男7年半、黃男維持11年。全案再上訴第三審，最高法院28日駁回林男部分定讞，另將黃男涉案部分撤銷發回更審。

檢方起訴指出，牡丹鄉公所2008年辦理大梅溪清淤工程時，當時的鄉長林傑西，以及鄉代會主席黃水吉，聯合鄉公所鍾姓技士及縣府羅姓技士，為得標商護航。眾人還分別收取30萬至50萬元不等的賄款，讓盧姓等砂石業者超額竊取4萬7千多立方公尺的砂石。案經偵查終結，檢方提起公訴。

一審法院審理後，認定眾人均有罪，其中林男與2名技士部分，均重判有期徒刑12年；黃男收賄部分則判刑11年。案經上訴，高雄高分院審理後，仍認定眾人有罪。但考量林男等人繳回犯罪所得，其中林男繳回50萬元，高雄高分院從寬認定他已符合偵查中自白，並自動繳交全部所得財物之要件，故相關規定減輕其刑。改判7年6月、褫奪公權4年。黃男則因不認罪也不繳回犯罪所得，二審維持11年、褫奪公權5年。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為林男涉案部分調查已經完備，二審法院的認定事實適用法律也無疑義，因此駁回這部分上訴，林男判刑7年6月定讞。至於黃男重判11年部分，最高法院認為有必要再調查事實，因此撤銷他涉案部分，發回更審。

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