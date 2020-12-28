低溫襲！潘孟安：長輩要保暖...農林漁牧防寒害　啟動街友關懷

▲今年以來最強寒流來襲，縣府社會處關懷街友。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年入冬以來最強寒流將於12月30日入夜影響屏東地區，由於低溫可能驟降至10℃以下，縣長潘孟安28日特別提醒家中患有3高及慢性病的長輩們要注意氣候變化，並指示社會處等相關單位立即啟動獨居老人及遊民街友關懷訪視，給予適時協助，而農林漁牧業也應提前因應「防寒害」保護措施，將損失降至最低。

▲▼關懷街友。

依中央氣象局資料，受到強烈大陸冷氣團或寒流影響，12月30日入夜起至1月1日，全台氣溫明顯驟降，其中屏東地區平地低溫約在10-12℃(體感溫度將更低至8-11℃)，山區低溫約在7-10℃(體感溫度將更低至6-10℃)，全天氣溫皆寒冷且日夜溫差小。

縣長潘孟安表示，面對這一波急凍、氣溫明顯下降寒流，家中有長輩、小孩及患有心血管疾病、慢性病的民眾，除了要特別注意天氣變化，適時保暖按時用藥外，使用熱水器應注意室內通風，以避免一氧化碳中毒，電暖爐也要留意預防可能引發火災、電線走火等狀況。

對於街友或獨居長輩可能尚未得知這次寒流資訊，縣長潘孟安指出，已要求社會處提前啟動低溫防寒機制，加強走動式關懷訪視獨居老人及街友服務，除提供暖暖包、睡袋、外套等禦寒物品，並鼓勵街友入住流星家園，協助溫暖度過寒夜，避免憾事發生。

而低溫容易對農林漁牧形成結霜或結冰寒害，潘縣長呼籲農漁民及早加強「防寒害」保護措施，避免農作物及養殖水產物受害，將損失降至最低。另沿海空曠地區易有8到10級的強陣風及強風浪出現，請陸上行車、海上作業及遊憩需特別注意安全。

縣長潘孟安最後提醒，寒流來襲時，沐浴後、起床前，留意溫差造成不適，注意添加保暖衣物。清晨有運動習慣者，建議延後出門時間，等氣溫較高時再出發，務必做好萬全禦寒工作。

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