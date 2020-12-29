賽鴿保健食品宣稱療效　屏縣動物防疫所：最重罰100萬

▲屏東縣政府動物防疫所接獲檢舉指出，賽鴿保健食品宣稱療效，依法處罰。（圖／動物防疫所提供）

記者陳崑福／屏東報導

民眾飼養賽鴿時常投予賽鴿專用保健食品以求賽時有較佳的續航力，相關市售商品琳瑯滿目，業者為促銷自家產品，甚至標榜產品可治菌、抵抗病毒及增強免疫系統等療效功能，這種行為已違法，可處新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰。

屏東縣政府動物防疫所日前接獲民眾檢舉，指有企業社於臉書網頁刊登販售具動物療效之賽鴿專用保健品，所載內容具有「強化促進免疫系統及治療細菌、病毒及腸炎之功效」等字樣，行為已涉及宣稱動物療效。

依據「動物用藥品管理法」第19條之1第3項規定:「非動物用藥品，不得為具有預防、治療動物疾病或促進、調節動物生理機能之標示、宣傳或廣告」，違者可處新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰。

動物防疫所說，近年來屢屢接獲民眾檢舉網路販售具有「動物療效」之營養或保健品等案件，動物保健品（標榜含天然活菌及草本配方），為民眾極容易於網站上購買取得的產品，依法不得宣稱「療效」或「廣告」，應避免商品簡介內容涉及誇大療效或易生誤解的用詞，業者可上網參考行政院農業委員會公布的「寵物食品用字參考表」，以免誤導消費者而違法受罰。

動物防疫所李永文所長強調，動物用藥品非屬一般商品，其買賣條件、使用方式、處方箋記載事項、保存或販賣應記錄資料之規定皆有一定規範，不論是否領有動物用藥品販賣業許可證的業者，均不得於網路上販售動物用藥品，違者依動物用藥品管理法第19條規定，處以新臺幣9萬元以上45萬元以下罰鍰，如有相關疑問可逕洽本縣動物防疫所諮詢08-7224109*37。

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