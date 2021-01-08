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白牌車南州地區載客　吊扣駕照＋牌照再吃10萬罰單

▲屏東監理站人員在南州火車站攔下白牌車駕駛，依法開單吊照 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東監理站人員在南州火車站攔下白牌車駕駛，依法開單吊照 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近期民眾檢舉屏東縣南州鄉火車站常有白牌車出沒載客，屏東監理站會同屏東縣政府警察局聯合稽查當場查獲兩輛，依違反公路法規定，後續舉發各處以10萬元罰鍰，並吊扣白牌車司機駕照及汽車牌照。

屏東監理站站長洪美芳表示，白牌車出沒載客人，使得合法運輸業者遭遇排擠，為落實運輸業市場的監管機制，監理站不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站、國內旅遊熱點及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查。經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元。

洪美芳解釋，「白牌車」就是自用車，不得載客營運，如果以自用車違法載客收費，將依公路法第77條規定，不僅處10萬元以上2500萬元以下罰鍰，非法營業的車輛牌照及司機汽車駕照必須吊扣4個月至1年甚至吊銷，提醒駕駛千萬不要以身試法，否則因小失大、得不償失。

屏東監理站呼籲，民眾千萬不要搭乘白牌車，因車輛及駕駛不僅不符合規定，也沒有投保相關保險，為避免發生事故或有糾紛時求償無門，請選擇合法汽車運輸業者提供交通接駁，才能保障自身權益。

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