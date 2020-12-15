別再使用獸鋏！致毛小孩截肢　屏東縣府：開單告發還有刑責

▲屏東縣政府農業處籲請民眾不要使用捕獸鋏，違者受罰，上圖為電網。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

動物遭捕獸夾傷害事件不時發生，由於製造、販售、使用捕獸夾已違反動保法，遭查獲者除開單告發罰款外，蓄意傷害者甚至面臨徒刑處罰，屏東縣政府再次呼籲民眾千萬有這種行為，以免造成動物終身遺憾，自己被罰，得不償失。

▲▼捕獸鋏造成狗狗截肢、查緝。

屏東縣政府農業處常常收到民眾通報動物受困獸鋏，遭致嚴重傷殘、截肢，甚至死亡！很高比例為無主動物，除動用經費及行政資源予以救傷，後續動物照料更是一筆大開銷，更讓本縣動物福利及動物保護形象大受傷害。

縣府農業處表示，依動物保護法規定，製造、販售、使用捕獸夾等行為，已違反第14-1條、第14-2條規定，違反者最重可罰新臺幣7萬5,000元罰緩，如涉及蓄意傷害動物之意圖，造成動物死亡或肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，則違反同法第6條及第25條規定，最高可處2年有期徒刑併科新台幣200萬元罰金。

農業處長鄭永裕提醒民眾，防治鼠害可使用捕鼠籠、黏鼠板，若為偏鄉山區防治猴害，林務局則提供合法農地電圍網補助，請勿使用獸鋏，以免觸法。便民服務專線(付費專線)：縣內直撥1999，外縣市請撥(08)732-0415或(08)765-3860動物保護通報專線。

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