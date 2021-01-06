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屏東監理站與潮州鎮公所合作　在老人會館辦高齡者換駕照服務

▲屏東監理站與潮州鎮公所合作，18日在潮州老人會館舉辦高齡者換照服務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東監理站與潮州鎮公所合作，18日在潮州老人會館舉辦高齡者換照服務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

年滿75歲仍想繼續使用車輛的長輩，需經體格檢查合格並且通過認知功能測驗後，才可以到監理站申請換發有效期限3年的駕駛執照，屏東監理站體恤高齡者往返辛勞，與潮州鎮公所合作，於18日早上在該鎮老人會館舉辦高齡駕駛人認知功能測驗換照服務，提醒附近鄉鎮高齡者多加利用。

屏東監理站說，根據規定，民國31年7月1日以後出生年滿75歲的高齡駕駛人，必須盡速辦理換照或繳回駕照，以免遭攔查而受罰。

站長洪美芳關心高齡駕駛人用路安全並體恤高齡駕駛人往返監理站的辛勞，於1月18日與潮州鎮公所跨機關合作，於當日上午9時10分至11時10分在潮州鎮老人會館（潮州鎮清水南路17-2號）提供75歲高齡駕駛人認知功能測驗暨下鄉換照服務，籲請居住在附近的高齡駕駛人把握機會多加利用，駕照早換早安心。

監理站說，高齡體檢換照需準備身分證、健保卡、駕照、1吋照片4張，體檢費用依各醫療院所規定、認知功能測驗費新台幣200元及換照規費新台幣100元，請符合資格的長輩儘早辦理，有任何相關問題，可洽屏東監理站08-7666733轉分機201或203。

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