北橫47K下巴陵~66K明池道路有結冰風險　7日22時起預警封路

▲▼北橫公路47K下巴陵~66K明池道路有結冰風險，7日22時起預警封路。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央氣象局低溫特報7日入夜到9日期間，台7線高山路段（54K~66K）進入0度以下,並有道路結冰風險，公路總局表示，北橫公路47K下巴陵~66K明池道路，7日22時起預警封路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

7日下午，公路總局表示，北橫公路台7線47K（下巴陵）~66k（明池）路段，氣溫已持續下探，預估7日深夜，這路段可能出現路面結冰情形，管制措施如下:

管制時間：

一、7日22時~8日6時，以及8日22時~9日06時預警性封路，以確保行車安全。

二、8日6時~22時，無雪鏈禁止通行（視現場氣候狀況，亦不排除提前啟動管制通行措施）。

公路總局提醒用路人，低溫特報期間高山地區易有路面結冰或積雪狀況，車輛亦有故障受困風險，請注意氣象資訊提前規劃行程。行車隨時收聽路況廣播，並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可撥打：0800-231-035或0800-001-821。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►蘇澳遠洋漁船中途島海域失聯6天 永裕興18號船上10人狀況不明

►2天前到礁溪「抹茶山」男廁避寒 台灣長鬃山羊元旦被發現凍死

►「卡保重啊！你啊」引殺機 8打3還開車輾死人！狠男殺人罪起訴

►「資生堂百優」大罐超殺5.4折！神級乳霜才2100元 鐵粉用完20罐