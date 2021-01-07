失智翁14度低溫僅穿短褲迷路3公里　警安全送回家屬超感激

▲8旬失智老翁身著短褲徬徨徘徊，警員吳佳欣、黃俊期找到住所送回，其子焦急在家門踱步聯繫親友，抬頭見父親平安返家，驚喜迎接頻道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市一名8旬失智老翁身著短褲徬徨徘徊大學路附近，斗六警分局公正派出所警員到場發現老翁穿著單薄，隨即將老翁帶返派出所提供熱開水暖身，詢問老翁資料卻一問三不知，員警使用M-Police人臉辨識系統查詢，找到住所送回，其子焦急在家門踱步聯繫親友，抬頭見父親平安返家，驚喜迎接頻道謝。

斗六警分局公正派出所警員吳佳欣、黃俊期於12月30日下午接獲民眾報案，指稱在路邊看到一名老翁獨自在路邊徘徊，徬徨無助，警方到場發現老翁穿著單薄，隨即將老翁帶返所提供熱水休息，詢問老翁住家及姓名，但老翁皆回答不知，且身上也無留下任何家人及住家之資訊，員警一邊安撫老翁，一邊使用M-Police人臉辨識系統查詢，順利查到老翁住處遠在三公里外的虎溪里，員警隨即帶其返家。

警方將老翁送回住處發現，家門前一名男子神情緊張、焦急踱步正在撥打電話，原來該男子是老翁的兒子，其已經急尋父親2個多小時，抬頭一見父親被警員平安帶回家。又驚又喜扶著老翁頻頻道謝，趕緊將父親扶進家中休息，回頭感謝警方適時的伸出援手，才能使其父親免於14度寒流大風中受凍受寒。

公正派出所所長何圳生提醒民眾，若家中有年邁的家屬、朋友，建議配戴留有能夠辨識個人資訊的手環、項鍊等，才能夠避免老人意外走失發生。警察適時為市民伸出援手，讓民眾感受到斗六市是一個溫馨、安全、友善的城市，市民們的每一份愛心，都是使這個社會更加美好的力量。



►「資生堂百優精純乳霜加大阪」



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林「紅色多瑙河」重罰原因曝光 福懋興業喊冤：只有色度超標



►快訊 ／雲林「紅色多瑙河」真兇曝光 環保局重罰2000萬勒令停工

►雲林驚現4.7km「紅色多瑙河」！網空拍機追兇幫高調 環保局來了

►獨／雲林「三寶號」救護車搶眼 取名來自這對善心夫妻