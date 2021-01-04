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「卡保重啊！你啊」引殺機　8打3還開車輾死人！狠男殺人罪起訴

▲警消搶救上半身被車輾過的沈姓男子（紅圈處）。（圖／擷取自《爆料公社》，下同）

▲警消搶救上半身被車輾過的沈姓男子（紅圈處）。（圖／擷取自《爆料公社》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮去年11月9日零時許發生暗夜圍毆事件，8煞鋁棒圍毆另3男，傷人後開2部車離去時，其中一車還輾壓過一受傷倒地沈男上半身，遭輾沈男心臟破裂死亡，這起圍毆事件造成1死2傷。宜蘭檢方偵結，將輾人的宋男依殺人罪起訴，另7人依妨害秩序罪起訴。

起訴書指出，車廠老闆32歲孫姓男子，不滿因薪資問題離職的妻弟宋男長期在外放話中傷他，11月8日23時許，孫男、沈、賴、游等4名男友人，在羅東一燒烤店聚餐離去時，看到妻弟宋男等人也在餐廳內，孫男友人的游男對宋男說：「卡保重啊！你啊」。

9日零時許，孫、游、賴等3人再回燒烤店時，妻弟宋男等人等人已離去，孫男打電話找宋男言明要理論談判，宋男說已回羅東鎮天祥路住處，9日0時30分許，孫男等3人到宋男住處樓下時，不久後，宋男的同姓友人與另7人共2車也趕到，並將孫男人車一前一後堵住。

▲宜蘭暗夜鬥毆「8打3」現場（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭暗夜鬥毆「8打3」現場（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝）

宋等8人下車以鋁棒將孫男等3人一陣猛K，28歲沈男重傷倒地，被打趴在地上。宋等8人分乘2車急忙要閃人時，第1車避過倒在地上、頭部及身等多處受傷血流滿地的沈男，但第2車竟輾過沈男上半身，沈男受頭部外傷、肋骨骨折、血胸、心臟破裂等重傷，當場無心跳，被送醫搶救在9日3時宣告不治。

孫男遭打後左小腿、右手受傷，孫男另一名友人35歲游姓男子是頭部外傷，右顳3公分撕裂傷，左眉2公分撕裂傷，2人包紮後離開醫院。

檢方認為，死者沈男當時被打趴在地時，沈的友人在旁察看並搖晃沈男欲喚醒沈男，且事發地並非昏暗之地，加上路寬加邊線 9.8公尺寬，扣除孫男等人乘坐的車寬1.6公尺，輾人的宋男自小客寬1.6公尺，游未靠右行駛及未閃避倒地的沈男，竟直接踩油未減速未煞車，直接加速以左前輪輾過沈男後逃逸，將輾人的宋男依殺人罪起訴；另，打人的劉姓等7人依妨害秩序罪起訴。

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