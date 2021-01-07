寒流變猛「低溫下修僅4°C」　氣象局點名3座山：今晚降雪機率高

記者李宜秦／台北報導

受到寒流南下影響，今日各地天氣越晚越冷，中央氣象局表示，今晚到後天清晨冷空氣最強，中部以北、東北部低溫下探6度，沿海空曠地區僅4度。北台灣1000到2000公尺以上、中南部3000公尺以上高山有降雪機率，目前太平山0度、合歡山1度、大屯山2度，稍晚搭配水氣都有機會下雪。

▲陽明山湧入期待降雪民眾。（圖／記者黃國霖攝）

氣象局表示，今日天氣濕冷，明日下半天平地水氣減少，山區水氣則仍較多。這兩日各地山區都有機會降雪，北台灣1000到2000公尺以上、中南部3000公尺以上高山降雪機率高。

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▲▼陽明山二子坪降雨。（圖／記者黃國霖攝）

目前太平山溫度約0度、合歡山1度、大屯山2到3度，稍晚水氣增加、溫度再下降，降雪機率也會再增加。今晚到後天清晨將是冷空氣最強的時間，預計中部以北、東北部地區將出現6到8度低溫，沿海空曠地區、近山區平地則約只有4度。

氣象局表示，周日冷空氣減弱，短暫小幅回溫，下周一又有一波強烈大陸冷氣團影響，北部、東半部有短暫降雨，不過下一波冷空氣水氣較少，雨勢較這幾天緩和，下周二、三受到冷空氣加上輻射冷卻影響，西半部日夜溫差較大。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）