趁萊豬進口了解從農場到餐桌　民進黨立委提案《食農教育法》

▲民進黨立委洪申翰、吳思瑤、范雲、黃世杰召開「提出《食農教育法》，了解『從農場到餐桌』健全食安體系」記者會。（圖／洪申翰辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

政府自元旦起開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬、30月齡以上的美牛進口，為完備食安教育體系，民進黨立委洪申翰5日提出《食農教育法》草案，明定農委會應設立食農教育推動會，負責整合、規劃食農教育政策，且食農教育預算不得低於農委會年度預算的千分之5，地方政府則應訂定時農教育行動方案。

民進黨立委洪申翰、吳思瑤、范雲、黃世杰5日上午與主婦聯盟環境保護基金會、農業科技研究院，於立法院召開「提出《食農教育法》，了解『從農場到餐桌』健全食安體系」記者會，呼籲行政與立法部門應盡速完成食農教育立法，完備食安教育與認知普及，並說明共同提出之《食農教育法》草案內容及重點。

洪申翰表示，現在正是社會大眾非常關注敏感於食安議題的時刻，行政部門也不斷鼓吹大眾優先食用國產豬牛肉品，《食農教育法》就是擴大使用國產食材的關鍵鑰匙，因此更應該儘速促成食農教育立法通過。

洪申翰說明，除了近期提出《食農教育法》草案版本，他更希望看到農委會、行政院等等行政部門，共同推動促成食農教育完整立法，讓民眾更具備對農產食品、本土農產的完整認知，希望透過食農教育立法，為台灣食安體系補上重要基礎。

主婦聯盟環境保護基金會董事長鄭秀娟指出，台灣不可能脫離國際自由貿易風暴，這10年來萊牛、萊豬或日本輻射可能污染食品叩關爭議持續不斷，要根本解決食品安全的問題，不能單靠法律的禁制或高成本的邊境管理，而應該是由安全的環境生態、安全的農業農村，才能確保食安。

農業科技研究院農業政策研究中心研究員陳玠廷表示，食農教育是建立社會大眾飲食素養的基礎工程，透過認識、理解食物從產地到餐桌的過程，讓每一次的消費都能夠在充分的資訊下，依據每個人不同的需求與條件，做出最安心、負責任的選擇。

范雲強調，希望透過《食農教育法》進一步把飲食教育推廣到全民，也強化城鄉交流、維護飲食及農業文化傳承、提高糧食自給率及農業永續經營，打造健康永續的台灣飲食文化。

黃世杰認為，透過食農教育的推動，培養國人對飲食重視及農業之關懷，認識從產地到餐桌、從生產端到消費端食物的種植運銷流程，不但可以培養良好飲食習慣，進而提升國民對國產農產品、在地飲食及台灣農業文化的認同感和支持度，落實食農教育終身學習理念，同時也促進農業永續發展，創造台灣農業多元價值。

吳思瑤則建議，台灣作為享譽國際的「美食王國」，未來可借鏡日本經驗，並期許我國政府未來在規畫食農教育計畫、政策方案時，能整合地方政府與民間可動用資源，並以循序漸進的方式，建立民眾對於食農教育之認知、態度與知能，逐漸延伸至民眾的飲食習慣，進而推動飲食文化之傳承、甚至是地方創生。

《食農教育法》草案明定，農委會應研擬、制定國家食農教育推動計畫，每3年至少檢討1次，且農委會推行食農教育相關預算，額度不得低於其年度預算的千分之5；地方縣市政府則應訂定地方食農教育行動方案，報請農委會備查。

草案也規定，農委會應設食農教育推動會，每3個月至少召開1次，並由農委會主委擔任召集人，其中食品、農業、教育與環境領域專家學者代表人數不得低於2分之1。

此外，各級政府如有採購農產品必要時，應優先使用友善環境及政府推動標章的溯源農產品，或以在地生產的農產品為主要原料的食品，並規定政府應鼓勵各級學校人員參與食農教育訓練，促進對健康飲食生活的認識和實踐。

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