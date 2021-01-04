柯建銘評國會遷離首都「不切實際」　游錫堃：不一定要在我任內完成

▲立法院。（資料照／記者徐政璿攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院長游錫堃上任後力推國會遷建，民進黨團總召柯建銘認為搬離首都的思維「不切實際」，直言應先改革國會內部問政。對此，游錫堃4日受訪時回應，遷建地點還沒有決定，也不一定要在他任內完成，但仍希望國會要「內外兼修」，任內他會盡量做一些基礎性工作，讓未來的國會能延續推動。

國會遷建已討論多年，過去曾被提及的遷址地點包含台北市仁愛路空軍總部舊址、華山園區、台中成功嶺、台中台灣省議會舊址等，游錫堃上任後力推國會遷建議題，去年11月核定成立未來國會願景規劃諮詢委員會，提供未來國會院址的興建策略等建議及諮詢。

不過，民進黨團總召柯建銘認為，國會搬離首都的思維「不切實際」，直言改革國會內部的問政比較實際。對此，游錫堃4日受訪時回應，目前遷建地點還沒有決定，也不一定會遷離首都，他尊重柯建銘的看法。

游錫堃強調，國會需要「內外兼修」，做起來很困難，在他剩下的3年任內應不可能有什麼成果，大家不必寄與厚望，但仍希望任內可以做一些初步、基礎性的工作，讓未來國會能延續。

至於國會搬遷的地點，是否可能三年內都不會決定，游錫堃坦言，決定地點「很困難」，各界建議的地點很多，他沒有意見，但如果要遷到中部，大概「遷都」會比較好，因為若只有國會要遷到中部，將可能增加很多成本，這部分還需要民意更仔細討論。

游錫堃強調，國會遷建不一定要在他任內完成，但他會盡量去做，「我不會去計較這些（政績），國會要內外兼修。」

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