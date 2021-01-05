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喬治亞5日決選參院！川粉因「川普落馬」質疑選舉制度…仍動員投票

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲儘管川普在沒選中落敗，但他仍深受選民的支持。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社喬治亞州達爾頓4日綜合外電報導

美國喬治亞州民眾柯菲坐在維修皮革製品、販售牛仔帽和南方邦聯旗的店舖工作台上，表示自己不相信官方選舉結果， 深信川普在總統大選中於喬治亞州擊敗對手拜登。

法新社報導，在川普一再宣稱喬治亞州和全美各地普遍出現選舉舞弊情事下，和藹可親的退休航空交通管制員柯菲（Paul Coffey）和許多共和黨人一樣，不怎麼信任喬治亞州選舉制度。

喬治亞州2席參議員決選明天登場，結果不只決定參議院由誰掌控，也關係到民主黨未來能否全面執政。在共和黨已取得半數50席的情況下，民主黨須2席全拿才可能掌控參院。

84歲的柯菲今天向法新社表示，「如果（大選）合法」，應是川普「贏了喬治亞」。柯菲質疑拜登（Joe Biden）拿下喬治亞州的選舉結果，「我認為有許多人從其他州來喬治亞州投票」。

總統當選人拜登在喬治亞州以多出近1萬2000張普選票優勢擊敗川普，川普企圖挑戰計票結果，但失敗告終。

柯菲和達爾頓市（Dalton）其他共和黨人一樣不相信選舉制度，但仍表示民眾出來投票事關重大。

若共和黨籍現任參議員帕度（David Perdue）和羅夫勒（Kelly Loeffler）保住目前的席次，共和黨將維持掌控參院，並得以出手阻撓拜登的政策。

若民主黨籍挑戰者奧索夫（Jon Ossoff）和華諾克（Raphael Warnock）在預料競爭激烈的選戰中勝出， 拜登所屬的民主黨將掌控參眾兩院，形成全面執政局面 。

喬治亞州選務主管史特林（Gabriel Sterling）今天舉行記者會，表示川普聲稱的選舉舞弊「都能輕易被證明是不實指控」。

不過對川普死忠支持者來說也不重要，因為他們早已認定共和黨籍選務官員腐敗。

特地從亞特蘭大赴達爾頓市親睹川普風采的50歲會計師郝瑞（Kimberly Hauri）聲稱：「舞弊顯而易見， 有大量證據。明明就有證據，只是沒人注意，喬治亞州的領導層很腐敗。」

不過，從18歲以來一路投給共和黨的郝瑞雖然深信選舉制度存有「舞弊」，仍表示明天會票投共和黨。 她說：「因為我相信自由，不相信社會主義。」

她還說，她不認為川普會離開白宮，因為「他贏了選戰」 。

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