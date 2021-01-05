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美員工私自銷毀疫苗原因曝光！擔心人類DNA被改變　500劑量全GG了

▲▼美國涉嫌銷毀疫苗藥劑師勃蘭登堡（Steven Brandenburg）。（圖／翻攝自推特／@b9AcE）

▲藥劑師勃蘭登堡已承認試圖破壞疫苗。（圖／翻攝自推特／@b9AcE）

記者葉睿涵／編譯

美國威斯康辛州的奧羅拉醫療中心（Aurora Medical Center）日前傳出，有員工故意銷毀了超過500劑莫德納新冠疫苗。涉案的藥劑師勃蘭登堡（Steven Brandenburg）在被警方逮捕後，供出了自己的犯罪動機與犯案過程；他承認，他因為擔心疫苗會通過改變人們的DNA來傷害他們，所以才故意毀掉這57瓶（約500劑）疫苗。然而，控方目前還未決定將以什麼罪名將其控上庭。

據美聯社報導，涉案的藥劑師勃蘭登堡承認，他在12月24日夜間，故意從冰箱取出疫苗，隔天再將它們放回去，然後在12月25日晚間再次重複了這些動作。12月26日，一名藥劑師在冰箱外發現了未被放入冰箱的疫苗後，立刻向上級反映，才讓勃蘭登堡的行為被揭穿。

▲▼莫德納執行長班塞爾承諾，明年第2季可望供南韓2000萬人份新冠疫苗。（圖／路透社）

▲警方指出，勃蘭登堡破壞的疫苗價值約為8000美元到11000美元之間。（圖／路透社）

現年46歲的勃蘭登堡已被警方認定是一個陰謀論者，他也承認，他因為擔心疫苗會通過改變人們的DNA來傷害他們，所以才故意毀掉這57瓶（約500劑）疫苗。當地檢察官傑羅（Adam Gerol）表示，勃蘭登堡目前正與他的妻子辦理離婚，因此他的情緒很不穩定；他的同事也證實了，他曾兩度帶槍上班。

據悉，由於莫德納疫苗可以在室外冷藏12小時維持不變質，因此奧羅拉醫療中心還是使用了部分被勃蘭登堡放置在外的疫苗為57人接種，然後丟棄了其餘疫苗。警方指出，被丟棄的疫苗價值約為8000美元（約新台幣22萬元）到11000美元（約新台幣30萬元）之間。

法官馬婁伊（Paul Malloy）目前已同意讓勃蘭登堡保釋，但他必須繳交1萬美元（約新台幣27萬元）的保釋金，同時還得交出槍支、不得在醫療機構任職，並且不得與奧羅拉醫療中心的員工接觸。

►美驚傳員工私自銷毀疫苗！500人接種計畫被推遲　醫療中心怒解僱
►新冠肺炎肆虐365天…各國3月封城、禁航迎高峰！全球疫情重點回顧
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