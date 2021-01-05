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華府爆發大規模抗議！全城警戒　挺川團體「驕傲男孩」領袖先被捕

▲▼美國抗議。（圖／路透）

▲挺川普團體「驕傲男孩」領袖泰瑞歐對參加抗議活動的民眾喊話。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

美國總統川普支持者6日將在華府舉行大規模示威，華府警方嚴陣以待 。遊行前夕，挺川普團體「驕傲男孩」領袖泰瑞歐傳出因為涉嫌焚燒支持黑人平權旗幟而遭華府警方逮捕。

已抵達華府準備參與6日挺川普大遊行的泰瑞歐（ Enrique Tarrio）今天傍晚傳出遭華府警方逮捕。「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，泰瑞歐涉嫌去年12月12日焚燒從一間歷史悠久的黑人教堂取得的 「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）橫幅。

泰瑞歐之前接受華盛頓郵報訪問時自承自己是焚燒旗幟的人，他願意認罪承認損毀教堂財產並予以賠償，但他不會承認犯下仇恨罪。

華府警方發言人史登貝克（Dustin Sternbeck）表示，泰瑞歐搭乘的汽車抵達哥倫比亞特區（D.C.）後不久就遭到警方攔查並逮捕。泰瑞歐在逮捕時被搜出持有2把槍枝，因此將被加控罪名。

華府法律禁止在抗議活動1000英尺內攜帶槍枝，聯邦法律也禁止在國會大廈、自由廣場等聯邦土地上攜帶槍枝。

對於有大批川普支持者將於6日美國國會就總統大選結果認證當天在華府大規模示威抗議，華府警方嚴陣以待。除了市區大規模管制外，市長鮑賽（Muriel Bowser）也呼籲民眾5日與6日兩天避免進入市中心、避免與示威者接觸。此外，華府也已請求動用超過300名的國民警衛隊，協助維持治安。

據報導目前申請參加6日示威抗議活動的團體包括 「女性支持美國優先」（Women for America First）、80%聯盟（Eighty Percent Coalition）等多個支持川普的團體都已獲得示威許可。抗議活動從5日下午陸續開始，川普不僅透過推特（Twitter）鼓勵支持者參與這場抗議活動，也表示他將參與相關活動。

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