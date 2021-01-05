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富王鴨肉之亂！餐飲業心態曝　外送抽30%賠利潤...尖峰先顧店內客

▲台中市北屯富王鴨肉店王姓小老闆嗆聲女外送員事件掀起「毛長齊之亂」。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市北屯區富王鴨肉店王姓小老闆嗆聲女外送員事件，引發網友不滿。（圖／記者鄧木卿攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市富王鴨肉店男店長以「是沒有被人打過」、「等毛長齊再講話」辱罵女外送員，引發網友不滿，事件延燒至今，有人開始探討外送平台佣金抽成太高問題。記者實際詢問中部店家跟飯店，得知熊貓、Uber Eats等外送平台佣金每份餐點最低從30%~35%不等，有業者抱怨「還要外加行銷、廣告費用，外送平台，利潤幾乎通通給了外送平台，變相幫養外送員！」

台中一家知名星級飯店業者透露，跟外送平台合作真的是趨勢所逼，因為外送平台除了第一次啟用行政費5000元之外，每個月還要加服務費500元，佣金30%起跳，加上餐食成本跟管銷成本，對飯店來說幾乎沒盈餘，因此，若是遇到餐廳尖峰時間，又有外送平台訂單，會優先服務店內客人，「畢竟餐飲業者沒辦法靠這個賺錢啊！」

另外，也有餐廳業者曝光合約內容，指出外送平台跟各個店家談的佣金都不一樣，有人30%、有的33%，最高35%，以逢甲商圈為例，多家攤商透過商圈管委會一起談，趴數就會比較低，但坦言，餐飲利潤不如以往，僅約30%到40%，若遇到不會談判的店家，可能會淪為忙了一整天都是做白工，因為「利潤通通給了外送平台！」

但眾家業者都同聲表示，不論利潤多寡，是否與外送平台合作都是店家自己的選擇，不應該對外送員惡言相向，甚至起衝突，否則類似事件風波還是會不斷發生。

▲合約曝光佣金最高35%抽超兇，餐飲同業：利潤全給平台、變相幫養外送員。（圖／業者提供）

▲合約曝光佣金最高35%抽超兇，餐飲同業：利潤全給平台、變相幫養外送員。（圖／業者提供）

▲有餐飲業者提供與外送平台合約內容，發現各家佣金高低不同，且還要外加行政費用、服務費用等。（圖／業者提供）

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