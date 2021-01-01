花蓮市金三角商圈1年705人車禍受傷　1/10啟動自動偵測取締違停

▲花蓮警方建置24小時自動偵測違規停車設備。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市區金三角為本縣最熱鬧、繁華的商業區段，車流量也最大，許多駕駛常為了貪圖方便任意違規併排停車，除嚴重影響交通動線，亦危害用路人行車安全，尤其花蓮市中山路為市區之主要道路，經常發生用路人因閃避違規停車而造成事故。

經花蓮縣警察局統計，自2020年1月1日至12月28日止，花蓮市中山路計有705件交通事故，造成405人受傷，顯見違規停車嚴重影響市區行車秩序。為防制交通事故及增進車流順暢，警察局建置24小時自動偵測違規停車科技執法設備，於明（110）年元月9日前試運轉，元月10日起執行違規（臨時）停車取締，以改善停車秩序。

▲▼自動偵測違規車輛並鎖定牌照攝影存證開立罰單。

花蓮縣警察局表示，市區道路違停類型多為併排停車、紅線停車、於路口十公尺內停車及於顯有妨礙他車通行處所停車，而依據道路交通管理處罰條例違規（臨時）停車可罰新臺幣300元至2,400元不等之罰緩。

為維護用路人安全，避免交通事故發生，該局選定花蓮市中山路段（中山路與中華路口、中山路與中正路口雙向、中山路與公正街口、中山路與公園路口、中山路與明智街口及中山路與建中街口）等7處違停熱點建置該執法設備，將來只要在上述路段違規（臨時）停車，將為科技執法設備拍照取證執行逕行取締，請各位用路人遵守交通規則，以免受罰。

花蓮縣警察局局長蔡丁賢表示，科技執法目的係為警示用路人應遵守交通規則，進而減少交通事故，促進行車順暢，並呼籲民眾勿存僥倖心態，貪圖一時之方便，因違規遭罰事小，若導致其他用路人因閃避違停而發生事故，則得不償失。

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