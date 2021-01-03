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社會 社會焦點 保障人權

車併排門未關！阿嬤好心提醒竟挨嗆　女兒怒PO網公布「鴨霸」影像

記者黃子倩／高雄報導

高雄有民眾在臉書社團《路竹區大小事》PO文寫到，快70歲的媽媽和她分享一件事，表示「在路上看到一輛汽車的車門沒有關，怕影響到機車騎士的安全，提醒對方反而被嗆」，家屬氣得PO上行車記錄器，要網友幫忙評評理，警方指出，依照畫面顯示自小客車停放的位置屬於機慢車道，依照道交條例可處600元以下罰鍰，如果因為車門未關「因而肇事」，最重可罰3600元。

▲▼ 高雄路竹阿嬤見路邊車子車門未關好心提醒，卻疑似遭對到對方嗆聲 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲見車輛併排違停路邊車門未關，阿嬤好心提醒卻被嗆聲。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼ 高雄路竹阿嬤見路邊車子車門未關好心提醒，卻疑似遭對到對方嗆聲 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲見車輛違停路邊車門未關，阿嬤好心提醒卻疑似被嗆聲，網友氣得公布行車紀錄器。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起事件並未接獲報案，不過檢視網友貼文內容，該自小客車停放位置屬於機慢車道，有並排臨時停車的狀況，依據道路交通管理處罰條例第55條，可處新台幣300以上、600以下罰鍰；另汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門「因而肇事」，可處汽車駕駛人1200元以上、3600元以下罰鍰，民眾可以依照相關事證向警政單位或警政信箱檢舉。

另外網友PO出的行車紀錄器拍到，好意提醒反而遭到對方疑似用「三字經」嗆聲，如當事人感到人格受損，可以檢具相關事證向警方提出公然侮辱的告訴，湖內警分局提醒民眾，行車時如遇到行車糾紛應報請警方協助，勿停下車與對方直接衝突，以免發生危險。

▲▼ 高雄路竹阿嬤見路邊車子車門未關好心提醒，卻疑似遭對到對方嗆聲 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲見車輛違停路邊車門未關，阿嬤好心提醒卻疑似被嗆聲。（圖／記者黃子倩翻攝）

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