雲林虱目魚大量凍死30萬尾　漁業署：已達到救助標準

▲台西的文蛤虱目魚混養池有1000公頃，其中700公頃都受到影響，每池受害面積皆達三、四成以上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2021跨年前夕寒流來襲氣溫驟降，造成台西鄉養殖業者心血泡湯，養殖業者訴苦指出，由於電線沒有在寒流之前清洗，沿海地區濃厚的「鹹水煙」阻礙台電的艾子運作，造成台西多處魚塭在跨年夜跳電，養殖業者無法抽取地下水防寒，使文蛤池裡的工作魚大量凍死，估計累積到今天虱目魚已損傷30萬尾以上。

行政院農委會漁業署主任秘書繆自昌表示，今（4）日與蘇治芬委員現勘台西養殖區的寒害災損，現勘後確認達到天然災害救助標準，可申請現金補助或低利貸款。台西的文蛤虱目魚混養池有1000公頃，其中700公頃都受到影響，每池受害面積皆達三、四成以上，已達到救助標準，會先與地方政府與公所確認實際損害數量，並立即報請農委會簽辦相關文件，在最短時間發布救助措施。

▲行政院農委會漁業署主任秘書繆自昌，今日與蘇治芬委員現勘台西養殖區的寒害災損，現勘後確認達到天然災害救助標準。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「人都冷到凍未條，更何況是魚」立委蘇治芬感嘆指出，這次的寒害除了氣溫跳崖式陡降，尚有一原因為台電跳電。漁民原本都會用馬達抽取水井裡較高溫的地下水，注入魚塭裡維持溫度，但因沿海的鹽害嚴重，以及漁民在同一時間大量用電，跳電後失溫的虱目魚幾乎沒有活路。

▲雲林縣台西鄉文蛤、虱目魚混合池估計累積到今天虱目魚已損傷30萬尾以上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇治芬說，她會立即要求台電檢討，避免周四寒流來又發生跳電狀況，目前並以魚塭養殖用戶為優先搶修對象進行搶修。她提醒，周四又有一寒流報到，請漁民們還是要注意。當地漁民補充，氣溫約到10-12度以下，工作魚就會紛紛凍死。今年跨年的低溫，不只怕冷的虱目魚大量死亡，連比較耐寒的「變身苦(金錢魚)」、金鯧魚也都一命嗚呼。

▲雲林縣台西鄉文蛤、虱目魚混合池估計累積到今天虱目魚已損傷30萬尾以上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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