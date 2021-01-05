鴨肉之亂！外送平台抽成超過3成　業者：利潤少但可以拓展客源

記者黃士原／台北報導

台中市北屯區富王鴨肉專門店小老闆言語嗆聲女外送員引起的風波在網路持續延燒，而外送平台的抽成問題也浮上檯面，有業者表示，如果不是連鎖店家，單點店家抽成都在35%，外送訂單利潤其實很少，但加入外送平台卻可以拓展客源，增加離峰時間營收。

▲外送利潤雖少，但有業者表示可以拓展客源。（圖／記者林敬旻攝）

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一家鹽酥雞業者透露，一般單店業者加入外送平台，抽成一般來說都是35%，如果是連鎖店或是較大型品牌就有可能在低於3成，由於餐飲業一般利潤都在3成，所以外送很難賺到錢，所以他主力還是放在內用的客人，外送訂單主要是來攤提固定成本，再來就是增加下雨天或用餐離峰時間的收入。

▲鹽酥雞業者說，他還是以內用客人為優先，如果多到忙不過來，他會直接暫停接受外送訂單。（圖／記者林敬旻攝）

至於內用與外送訂單優先順序，鹽酥雞業者說，他還是以內用客人為優先，如果多到忙不過來，他會直接暫停接受外送訂單，畢竟內用訂單利潤高，這樣也不會延遲處理外送訂單。至於台中鴨肉店事件，他覺得如果覺得抽成高，應該是去跟平台抗議或者直接不要接，而不是遷怒無辜外送員。

另一家小型連鎖咖啡店則表示，由於旗下有不少分店，平台抽成降到32%，也不用上架費及月費，比一般單點店家好一點。至於外送訂單利潤，業者坦言比內用少了30%，但願意加入外送平台主要考量點是「拓展客源」，外送平台可以接觸到實體店面沒辦法碰到的客人。而為了提高客單價，所以外送菜單會以套餐為主。

關於本次台中北屯區鴨肉飯事件引發各界關注，foodpanda表示，感謝大家關心，平台抽成比例皆有明確告知合作店家，並於雙方合意下簽訂，且合約內容皆載明應於合理時間內出餐，以提供消費者優良外送體驗。