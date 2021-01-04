8年前貼文曝！蘇貞昌曾籲地方「更嚴格規範」萊牛　國民黨：騙神明？

▲蘇貞昌2012年，萊牛進口貼文。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者徐政璿／台北報導

含萊克多巴胺美豬1月1日正式開放進口，過去地方政府透過自治條例反制的手段，遭到行政院宣告抵觸中央法規「無效」。不過，國民黨翻出，行政院長蘇貞昌曾於2012年3月7日在臉書談萊牛，當時他寫下「我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康」。國民黨譏諷，這則貼文是標準的跨越時空打臉。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，蘇貞昌當初呼籲地方制定更嚴格規範的法規，現在更嚴格的法規通通無效，「蘇院長這次到底是要騙人民，還是騙神明？」

國民黨發言人洪于茜表示，地方政府為人民把關，因地制宜的擬定萊劑零檢出，本就是基於公益，也符合大法官釋字第七三八號解釋意旨，守護食安更是民眾所期望的，民進黨政府不該執政就奉行黨意、忘了民意，阻礙地方政府守護國人健康的用心。

洪于茜指出，如今萊豬已經可以正式進口，地方守護食安的最後一道防線也被行政院剝奪，依照地方制度法規定，在大法官釋憲前，中央不得停止、變更、撤銷、廢止地方政府的決定與執行，因此，中央在釋憲完成前不應濫權廢止縣市相關自治條例規定，阻擋地方政府守住國人健康的最後防線。

蘇貞昌臉書全文（2012.3.7）

在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕對不能寬鬆的，就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是我在行政院長任內規定的；但政府這次決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為。

尤其不可思議的是，政府顯然早已決定解禁，因而罔顧多數專家見解，也無視多數民眾反對，一意孤行。

國民的健康無可取代，我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。

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