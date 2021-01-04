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蘇貞昌酸「有人還活在威權時代」　賴士葆5字反嗆：綠營不肯道歉

▲國民黨立委賴士葆質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

針對國民黨前立委陳學聖聲稱「藍營執政縣市若不配合萊豬，可能遭監察院彈劾，甚至撤職」一事，行政院長蘇貞昌今（4）日回應諷刺「台灣早已民主很久，有人還活在威權時代」。對此，國民黨立委賴士葆在臉書發文狂嗆，蘇揆作賊喊抓賊。

賴士葆表示，全民聽到蘇貞昌的話都要呼喊冤枉，這正是全民最想問蔡政府的心中之痛，「明明台灣已經民主化多年，為什麼蔡政府全面執政就把我們帶回威權時代的統治？這樣是不是作賊喊抓賊？」

賴士葆說，民進黨創黨元老張俊宏說民進黨的民主是人治民主；呂秀蓮說蔡政府打著民主反民主；林正杰說民進黨已變成法西斯黨，比白色恐怖還恐怖百倍；施正鋒教授說全面執政換來的是民選皇帝。

賴士葆進一步解釋，這些自家人的指證歷歷，都不是無的放矢，否則《亞洲週刊》不會以身穿龍袍的蔡英文為封面，標題更寫下「台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象，御用網軍去出征《亞洲週刊》或是將之戴紅帽，不會改變事實的真相。

「所謂的威權就是法治淪喪，否則都還沒有釋憲，政務委員怎可以違憲恐嚇基層公務員要送懲戒，替代大法官頤指氣使輾壓地方自治法。」賴士葆諷刺，民進黨對異議人士查水表，強行霸凌7成反對萊豬進口的民意，不肯說一句道歉，這些都是威權時代的表徵。

事實上，由於政府在今年元旦，已經開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，行政院日前也宣布，地方政府有關萊劑零檢出的地方自治條例違憲。對此，陳學聖則透過臉書表示，如果藍營執政縣市長不配合中央的行政命令，有可能會被送監察院彈劾，再送懲戒法院「撤職」。

對此，蘇貞昌4日稍早受訪時說，過去國民黨威權執政時候，曾把縣長撤職，那時候是國民黨的威權時代，「台灣早已經民主很久，有人還活在威權時代」。

▲▼蘇貞昌出席第20屆「公共工程金質獎」頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

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