抵制萊豬不打烊！花蓮元旦連假稽查豬肉原產地標示全符合規定

▲花蓮縣自上個月實施全縣地毯式輔導業者正確張貼豬肉原產地標示。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應中央自今年1月1日起開放萊豬進口，花蓮縣衛生局守護食安不打烊，元旦連假1月1日至1月3日期間持續擴大全面稽查輔導，總計出動稽查人力17人次，豬肉標示查核業者149家次、檢查豬肉產品319件次；牛肉標示查核業者41家次、檢查牛肉產品77件次，檢查肉品來源及標示結果全數符合規定。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，自上個月實施全縣地毯式輔導所有業者正確張貼豬肉原產地標示，並應依法需對包裝食品、散裝食品、直接供應飲食場所標示，明確註明豬、牛肉原料原產地（國），另外，業者應以書面或電子化型式保存來源證明文件（例：發票、收據）5年以上，該文件應載明收貨日期或批號、名稱、凈重容量或數量。衛生局會持續至所有相關肉品製造業、餐飲業、超市、肉攤等場所稽查，請業者配合張貼豬肉原料原產地貼紙，並請業者提具豬肉及牛肉原料原產地相關證明，如為國產豬肉者，請提供屠宰證明；如為進口豬肉者，請提具輸入許可，以利核對豬肉原產地標示正確性。

▲▼衛生局元旦連假持續擴大全面稽查輔導，檢查肉品來源及標示。



依據豬肉原料原產地標示規定：自今年1月1日起，含豬肉及豬可食部位原料之食品應標示豬肉原料原產地（國）。包裝食品於外包裝標示，散裝食品及直接供應飲食場所以卡片、菜單註記、標記（標籤）或標示牌（板）等型式，採懸掛、立（插）牌、黏貼或其他足以辨明之方式擇一標示。若未依法標示者，將依違反食品安全衛生管理法第22或25條規定處新台幣3萬元以上3百萬元以下罰鍰。或標示不實者依違反食品安全衛生管理法第28條規定處新台幣4萬元以上4百萬元以下罰鍰。另食品安全衛生管理法第9條規定：食品業者應保存產品原材料、半成品及成品之來源相關文件，違者經命限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上3百萬元以下罰鍰。





朱家祥局長強調，豬肉原產地標示新制輔導期已過，1月1日正式全面稽查，為確實保障鄉親飲食安全及健康，如查獲未依規定標示或所販賣之肉品含有違規之瘦肉精，將依法裁處，請業者切實依規定辦理，並持續注意政府新頒佈之相關規定，勿存僥倖心理。



花蓮縣衛生局呼籲民眾，可多選購有合格標章之國產豬，民眾若有發現肉品販賣或餐廳未依規定標示原產地及有任何建議，可於上班期間撥打衛生局食品服務專線03-8226959，將有專人為您服務。

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