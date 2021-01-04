「地方政府制定更嚴格規範」　蘇貞昌8年前貼文被翻出...藍諷：好亂

▲蘇貞昌2012年，萊牛進口貼文。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者徐政璿／台北報導

含萊克多巴胺美豬1月1日正式開放進口，過去地方政府透過自治條例反制的手段，遭到行政院宣告抵觸中央法規「無效」。不過，國民黨翻出，行政院長蘇貞昌曾於2012年3月7日在臉書談萊牛，當時他寫下「我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康」。

國民黨譏諷，這則貼文是標準的跨越時空打臉，因為2012年的蘇貞昌，主張地方政府要訂定更嚴格的規範，來管制瘦肉精美牛；到了2020年的蘇貞昌，卻主張地方政府訂定更嚴格的規範管制瘦肉精美豬，就是違憲，「蘇大官人！你搞得我們好亂呀！」

蘇貞昌臉書全文（2012.3.7）

在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕對不能寬鬆的，就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是我在行政院長任內規定的；但政府這次決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為。

尤其不可思議的是，政府顯然早已決定解禁，因而罔顧多數專家見解，也無視多數民眾反對，一意孤行。

國民的健康無可取代，我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。

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