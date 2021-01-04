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地方政府拒萊豬恐遭懲處　盧秀燕：不要為難基層、由首長承擔

▲▼盧秀燕表示，中央不要為難基層公務人員，由決策首長承擔責任。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕開心和長輩們一起用餐。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中央從今年元旦起開放含萊克多巴胺美豬進口，並且宣布地方政府作法如有牴觸，公務人員恐遭懲處，台中市長盧秀燕4日視察社區關懷據點時表示，即便中央廢除地方自治條例，台中仍沒辦法配合開放萊豬，她呼籲中央不要為難基層公務人員，放過基層公務人員，「由我們決策的縣市首長來承擔！」

▲▼盧秀燕表示，中央不要為難基層公務人員，由決策首長承擔責任。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，中央廢除地方的食安自治條例，變相強迫縣市政府開放萊豬讓民眾食用，台中堅持守護人民健康，市府沒辦法配合開放萊豬讓民眾食用，「很抱歉，我們做不到」，中央若對這樣的作法有意見，不要為難公務人員，由決策的縣市首長來承擔。

▲▼盧秀燕表示，中央不要為難基層公務人員，由決策首長承擔責任。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕在社會局長彭懷真陪同下，前往大雅區麥之鄉產業發展協會，視察該處社區照顧關懷據點的餐食供應情形，盧首先確認據點確實張貼「牛哥豬弟」肉品產地標示貼紙，並向長輩介紹今天餐點的食材來源，其中滷肉清楚標示產地為台灣豬。

▲▼盧秀燕表示，中央不要為難基層公務人員，由決策首長承擔責任。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，中央不要為難基層公務人員，由決策首長承擔責任。

盧強調，台灣豬最安心，中央元旦起開放萊豬進口，台中市堅持守護市民健康，拒絕使用萊豬，食安標準不能打折，市府已擴大10倍查驗量能加強稽查市場和輸入源頭，要讓民眾吃得健康又安全。

彭懷真指出，台中市現有430處社區照顧關懷據點，其中397處提供共餐服務，食材由據點自行購買、鄰里間互助提供、或媒合食物銀行等物資，市府已在訪視和聯繫會議上要求據點掌握食材來源。

社會局說明，目前業管提供餐食的619家機構單位，包含老人福利機構、兒少機構、身障機構、托嬰中心及社區照顧關懷據點等，都已全數完成張貼「牛哥豬弟」肉品標示，清楚標示豬肉產品原料都是國產豬肉。

為嚴格執行瘦肉精食安監控計畫，社會局3月底前將完成250家機構單位的肉品標示查核，標示不實將交由衛生局裁罰，市府也將藉由採購契約、補助規範、評鑑考核等機制，輔導機構單位使用國產生鮮肉品。

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