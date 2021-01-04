還原北市跨年當天晨會！黃珊珊：如果有政治考量　不辦最簡單

▲由左至右分別為台北市教育局長曾燦金、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤。（圖／台北市教育局提供）

記者袁茵／台北報導

面對許多縣市政府紛紛取消跨年晚會，改由線上直播，台北市長柯文哲在2020年12月31日仍選擇北市跨年照常舉辦，引發外界譁然。台北市副市長黃珊珊4日受訪時還原當天經過，提及他們就是沒有政治考量，所以才會照常舉辦，「如果我們要做政治考慮的話，不辦是最簡單的。」

台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤與台北市教育局長曾燦金4日出席「首創校園肉品專案查核，確保乙型受體素零檢出」活動，並且接受媒體聯訪。

面對外傳黃珊珊當初是認為，跨年晚會應改成線上舉辦，與柯文哲意見不同，黃珊珊表示，台北市政府一向都是有不同意見就一同討論，當天狀況是認為客觀數字沒問題，「但現在已經變成政治問題，所有北部縣市首長都停辦了，我們面對很多輿論壓力，這是很大的，必須要做政治決定。」

黃珊珊提到，柯文哲當然是排除政治考量，「我覺得這是很正常的，我們會告訴他，現在狀況是政治問題了。」但柯文哲認為要務實理性處理，所以排除政治因素，「如果我們要做政治考慮的話，不辦是最簡單的。」所以意見沒有什麼不一樣，大家都在討論，過程中她與蔡炳坤等每個人都會給柯文哲建議，表達自己正常意見、做出決策後，「就是一致對外。」

蔡炳坤則說，這次關於跨年晚會要實體辦還是線上辦，當天討論相當踴躍，但是在他看起來，比以往都還平和許多，因為大家把不同意見都提出來後，才能做綜合判斷；後來有看到部分媒體報導，使他蠻好奇的，因為「實際上過去爭論還更多」，那天大家把各種情況分析後，並且做出決定，之後便全力去做，「這是台北市政府每天進行晨會，所謂公開透明最好的方式，大家不用多做太多揣測。」

蔡炳坤強調，當天大家平和討論、做出該怎麼做就怎麼做的決定後，反而沒有從政治上去考量，「從專業上考量，才是這次我們繼續用實體來辦的主要原因。」

黃珊珊則補充，「就是沒有政治考量才會辦。」

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